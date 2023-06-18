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Niet meer leverbaar

HD-camcorder

CAM200BL/00

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Veeg uw bijzondere momenten naar de TV of internet

Met de Philips ESee CAM200 kunt u gemakkelijk video's en foto's maken en deze eenvoudiger dan ooit delen. Veeg uw opnamen gewoon van het touchscreen van 3 inch naar de TV of internet om ze te delen - direct en draadloos.

Bekijk alle voordelen

via ingebouwde Wi-Fi

Veeg uw bijzondere momenten naar de TV of internet

Go Live voor draadloze video-uitzending naar website via UStream

Go Live voor draadloze video-uitzending naar website via UStream

Met de Esee-camcorder kunt u gebeurtenissen live uitzenden en alles delen wat er gebeurt, terwijl het gebeurt. Daarvoor hoeft u alleen maar een Wi-Fi-verbinding te maken en 'Go Live' te selecteren. Wat u dan opneemt, zal naar de UStream-website worden gestreamd, waar familie en vrienden uw materiaal kunnen bekijken, ongeacht waar zij zich op dat moment bevinden. Laat uw geliefden aan uw ervaringen deelnemen en deel alle grote momenten terwijl ze zich afspelen.

Extra lange levensduur van de batterij voor een lange opnametijd

Resolutie tot 10 megapixel voor foto's van hoge kwaliteit

Resolutie tot 10 megapixel voor foto's van hoge kwaliteit

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

18/06/2023

France

France

Caméra HD CAM200BLPhilips

Super matériel,de Bonne qualité,avec un prix abordable.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM200BL HD camcorder

Datum gebruik 2022-12-18

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM200BL HD camcorder

Datum gebruik 2022-12-18

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