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Niet meer leverbaar
Veeg uw bijzondere momenten naar de TV of internet
Met de Philips ESee CAM200 kunt u gemakkelijk video's en foto's maken en deze eenvoudiger dan ooit delen. Veeg uw opnamen gewoon van het touchscreen van 3 inch naar de TV of internet om ze te delen - direct en draadloos.
Met de Esee-camcorder kunt u gebeurtenissen live uitzenden en alles delen wat er gebeurt, terwijl het gebeurt. Daarvoor hoeft u alleen maar een Wi-Fi-verbinding te maken en 'Go Live' te selecteren. Wat u dan opneemt, zal naar de UStream-website worden gestreamd, waar familie en vrienden uw materiaal kunnen bekijken, ongeacht waar zij zich op dat moment bevinden. Laat uw geliefden aan uw ervaringen deelnemen en deel alle grote momenten terwijl ze zich afspelen.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Fredoche 59.
18/06/2023
France
Caméra HD CAM200BLPhilips
Super matériel,de Bonne qualité,avec un prix abordable.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM200BL HD camcorder
Datum gebruik 2022-12-18
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM200BL HD camcorder
Datum gebruik 2022-12-18