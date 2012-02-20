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Arrêté

Caméra HD

CAM102BU/00

4.2

| (5) Avis | 100% recommandent ce produit

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Le caméscope ESee CAM102 immortalise vos souvenirs dans les moindres détails grâce à l'enregistrement en Full HD. Réalisez des vidéos d'une simple pression sur un bouton et partagez-les immédiatement, sur votre téléviseur ou en ligne. Connecter vos appareils devient un jeu d'enfant avec le port USB intégré.

Voir tous les avantages

Revivez vos meilleurs souvenirs en HD

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Le pré-enregistrement 3 secondes vous permet d'immortaliser les instants les plus inattendus

Le pré-enregistrement 3 secondes vous permet d'immortaliser les instants les plus inattendus

Les meilleurs moments arrivent souvent par surprise. Désormais, grâce au pré-enregistrement 3 secondes, vous pouvez immortaliser encore plus de moments même si vous appuyez sur le bouton d'enregistrement quelques secondes trop tard. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre caméscope lance automatiquement l'enregistrement 3 secondes avant que vous n'appuyiez sur le bouton d'enregistrement. Grâce à cette fonctionnalité qui reste active en permanence, rien ne pourra jamais plus vous échapper.

Résolution jusqu'à 5 mégapixels pour des photos de qualité

Résolution jusqu'à 5 mégapixels pour des photos de qualité

Connexion directe au téléviseur via HDMI pour visionner vos vidéos en HD

Connexion directe au téléviseur via HDMI pour visionner vos vidéos en HD

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4.2

sur 6

5

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

20/02/2012

Nederland

Nederland

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM102BU HD-camcorder

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM102BU HD-camcorder

24/03/2012

Danmark

Danmark

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM102BU HD-videokamera

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM102BU HD-videokamera

14/01/2012

Nederland

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM102BU HD-camcorder

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Cet avis concerne le produit CAM102BU HD-camcorder

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