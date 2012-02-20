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Arrêté
CAM102BU/00
Immortaliser et partager les grands moments, très facilement
Le caméscope ESee CAM102 immortalise vos souvenirs dans les moindres détails grâce à l'enregistrement en Full HD. Réalisez des vidéos d'une simple pression sur un bouton et partagez-les immédiatement, sur votre téléviseur ou en ligne. Connecter vos appareils devient un jeu d'enfant avec le port USB intégré.
Les meilleurs moments arrivent souvent par surprise. Désormais, grâce au pré-enregistrement 3 secondes, vous pouvez immortaliser encore plus de moments même si vous appuyez sur le bouton d'enregistrement quelques secondes trop tard. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre caméscope lance automatiquement l'enregistrement 3 secondes avant que vous n'appuyiez sur le bouton d'enregistrement. Grâce à cette fonctionnalité qui reste active en permanence, rien ne pourra jamais plus vous échapper.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.2
sur 6
5
Avis
100%
recommandent ce produit
Pienvt309
20/02/2012
Nederland
Oui, je recommande ce produit
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biwifa
24/03/2012
Danmark
Oui, je recommande ce produit
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14/01/2012
Nederland
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