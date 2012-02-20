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Niet meer leverbaar
Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen
De ESee CAM102-camcorder legt herinneringen levendig vast in HD. Maak video's met één druk op de knop en deel ze direct online of op TV. Moeiteloos aan te sluiten op andere apparaten dankzij de geïntegreerde USB-aansluiting.
De mooiste momenten in uw leven komen soms als een verrassing. Maar met een vooropname van 3 seconden kunt u meer op video vastleggen, zelfs als u net te laat de opnameknop hebt ingedrukt. Als u de vooropnamefunctie hebt geselecteerd, zal uw camcorder 3 seconden voordat u de opnameknop indrukt automatisch beginnen met opnemen. Dankzij deze ingebouwde zekerheid hoeft u nooit meer een moment te missen.
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4.2
van 5
5
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Pienvt309
20/02/2012
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102BU HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102BU HD-camcorder
14/01/2012
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102BU HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102BU HD-camcorder
lonneke254
30/08/2011
Nederland
Zeer praktisch, jammer van beperkte zoomfunctie
Handzaam product, makkelijk te gebruiken, niet te duur. leuke kleur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102BU HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102BU HD-camcorder