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Niet meer leverbaar

HD-camcorder

CAM102BU/00

4.2

| (5) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

De ESee CAM102-camcorder legt herinneringen levendig vast in HD. Maak video's met één druk op de knop en deel ze direct online of op TV. Moeiteloos aan te sluiten op andere apparaten dankzij de geïntegreerde USB-aansluiting.

Bekijk alle voordelen

Herinneringen ophalen in HD

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

Door een vooropname van 3 seconden kunt u verrassende momenten vastleggen

Door een vooropname van 3 seconden kunt u verrassende momenten vastleggen

De mooiste momenten in uw leven komen soms als een verrassing. Maar met een vooropname van 3 seconden kunt u meer op video vastleggen, zelfs als u net te laat de opnameknop hebt ingedrukt. Als u de vooropnamefunctie hebt geselecteerd, zal uw camcorder 3 seconden voordat u de opnameknop indrukt automatisch beginnen met opnemen. Dankzij deze ingebouwde zekerheid hoeft u nooit meer een moment te missen.

Resolutie tot 5 megapixel voor foto's van hoge kwaliteit

Resolutie tot 5 megapixel voor foto's van hoge kwaliteit

Directe TV-verbinding via HDMI voor het bekijken van uw video's in HD

Directe TV-verbinding via HDMI voor het bekijken van uw video's in HD

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Recensies

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4.2

van 5

5

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

20/02/2012

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102BU HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102BU HD-camcorder

14/01/2012

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102BU HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102BU HD-camcorder

30/08/2011

Nederland

Nederland

Zeer praktisch, jammer van beperkte zoomfunctie

Handzaam product, makkelijk te gebruiken, niet te duur. leuke kleur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102BU HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102BU HD-camcorder

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