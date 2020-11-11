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Arrêté
Élimine la pollution, pour une peau fraîche, repulpée
La pollution et le stress donnent à la peau une apparence terne et fatiguée. Elle perd en fermeté et vieillit plus rapidement. VisaPure Advanced est un rituel 3 en 1 qui débarrasse votre peau de la pollution et du stress urbains. Retrouvez l'éclat de votre peau.
Technologie DualMotion sur mesure
Nettoyage, massage, rafraîchissant
3 têtes, housse, support de rangement
2 réglages d'intensité
La peau fatiguée et exposée à la pollution n'est pas simplement terne et fatiguée : elle est aussi exposée au vieillissement prépaturé. Notre brosse anti-pollution associe une éponge imprégnée de charbon de bambou à des brins soyeux, afin de déloger la moindre particule de pollution. En effet, si elle n'est pas correctement éliminée, la pollution adhère à la peau, s'y incruste en profondeur et endommage le collagène.
Le charbon est connu pour ses excellentes propriétés d'absorption et de purification. Celui que nous utilisons est naturel et provient de la carbonisation du bambou.
Avec ses brins associés à une éponge imprégnée de carbone, la brosse est capable d'éliminer les particules de pollution les plus fines, pour un nettoyage optimal tout en douceur.
4.6
sur 6
927
Avis
96%
recommandent ce produit
Magcj
11/11/2020
België
Acheteur vérifié
Je ne peux plus m’en passer
J’adore cette brosse et ses accessoires Ma beau est visiblement plus belle Un vrai soin de beauté à domicile
Avantages
Les accessoires de massage pour ke visage et pour les yeux ainsi que les différentes brosses
Contre
Le prix peut freiner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5370/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2019-10-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5370/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2019-10-11
Caroleric
15/04/2018
België
J'adore
Mon visage rajeunit à tel point que ma fille l'a adopté .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage
Emi1rom
04/02/2016
België
Acheteur vérifié
Excellent produit que je recommande
Il fait ce qu'il dit ! Une peau belle jour après jour !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5340/10 Appareil de soin du visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5340/10 Appareil de soin du visage
92 % des femmes sont d'accord avec cette affirmation, VPA HPT, n=86, 2014, Chine et Allemagne.