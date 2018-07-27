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Niet meer leverbaar

VisaPure AdvancedGezichtsverzorgingsapparaat voor thuis

BSC431/05

4.6

| (927) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan

Verwijdert verontreiniging, uw huid voelt glad en fris

De huid die aan verontreiniging en stress onderhevig is, ziet er moe en vaal uit, verliest zijn stevigheid en veroudert sneller. VisaPure Advanced is een 3-in-1 behandeling die stadsvervuiling en stress van uw huid verwijdert. Reinig uw huid en straal weer.

Bekijk alle voordelen

Ideaal voor de huid die blootstaat aan verontreiniging en stress

Verwijdert verontreiniging, uw huid voelt glad en fris

  • DualMotion-technologie op maat

  • Reiniging, massage, frisse huid

  • 3 opzetkoppen, reisetui, opbergpalet

  • 2 intensiteitsstanden

De borstel kan 100% van de vuildeeltjes verwijderen

De borstel kan 100% van de vuildeeltjes verwijderen

De vervuilde, vermoeide huid van vandaag is niet alleen tijdelijk moe en dof, maar is ook de te vroeg ouder wordende huid van morgen. Onze anti-vervuilingsborstel combineert een met bamboe geïnfuseerde houtskoolspons en Silky Smooth-borstelharen om zelfs de kleinste vuildeeltjes naar buiten te halen en te verwijderen. Als vuildeeltjes niet goed worden verwijderd, blijven ze vastzitten aan de huid, om diep naar binnen te dringen en het collageen te beschadigen.

Met houtskool geïnfuseerde spons trekt vervuiling uit de huid

Met houtskool geïnfuseerde spons trekt vervuiling uit de huid

Houtskool staat bekend om zijn uitstekende absorberende en zuiverende eigenschappen. De houtskool in onze borstel is 100% natuurlijk en afkomstig uit bamboehout.

Verwijdert make-up en vuil tot 11x beter dan de handen

Verwijdert make-up en vuil tot 11x beter dan de handen

Dankzij de unieke combinatie van borstelharen en de met koolstof geïnfuseerde spons kan de borstel zelfs de kleinste vuildeeltjes verwijderen, voor een even superieure als zachte reiniging.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

927

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

27/07/2018

België

België

Geverifieerde koper

grondige reiniging

prima toestel voor een diepe,grondige reiniging van mijn gelaat. massage kop geeft een deugddoende gezichtsmassage. frisse ogen kop,geeft verkoeling aan de ogen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis

24/03/2018

België

België

Geverifieerde koper

Gezichtsverzorging voor eigen wellness

zeer handig voor gebruik. Eerst reinigen met borsteltje. Daarna een zalige gezichtsmassage, mijn gezicht krijgt een betere doorbloeding. Waardoor ze gaat stralen. Snelle levering van extra Opzetborstel. Een aanrader!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis

23/08/2017

België

België

handig en snel een frisse huid

uitstekend apparaat,handig en snel in gebruik door goede gebruiksaanwijzing. diepe reiniging van het gelaat,gebruik op 2 standen,opzetborstel te gebruiken afhankelijk van je huidtype. massage opzetstuk voelt echt ontspannen. opzetstuk voor frisse ogen gebruik ik op stand 1,stand 2 trilling +massage is te hevig voor mij . alle onderdelen zijn makkelijk te reinigen onder de kraan met een milde zeep. Eerste resultaten zijn een frisse huid met een gezonde gloed,ik geloof erin dat dit apparaat een mooiere huid geeft bij dag dagelijks gebruik!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis

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Voorwaarden

  1. 92% van de vrouwen zijn het erover eens, VPA HPT, n= 86, 2014, China en Duitsland.