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Niet meer leverbaar
Verwijdert verontreiniging, uw huid voelt glad en fris
De huid die aan verontreiniging en stress onderhevig is, ziet er moe en vaal uit, verliest zijn stevigheid en veroudert sneller. VisaPure Advanced is een 3-in-1 behandeling die stadsvervuiling en stress van uw huid verwijdert. Reinig uw huid en straal weer.
DualMotion-technologie op maat
Reiniging, massage, frisse huid
3 opzetkoppen, reisetui, opbergpalet
2 intensiteitsstanden
De vervuilde, vermoeide huid van vandaag is niet alleen tijdelijk moe en dof, maar is ook de te vroeg ouder wordende huid van morgen. Onze anti-vervuilingsborstel combineert een met bamboe geïnfuseerde houtskoolspons en Silky Smooth-borstelharen om zelfs de kleinste vuildeeltjes naar buiten te halen en te verwijderen. Als vuildeeltjes niet goed worden verwijderd, blijven ze vastzitten aan de huid, om diep naar binnen te dringen en het collageen te beschadigen.
Houtskool staat bekend om zijn uitstekende absorberende en zuiverende eigenschappen. De houtskool in onze borstel is 100% natuurlijk en afkomstig uit bamboehout.
Dankzij de unieke combinatie van borstelharen en de met koolstof geïnfuseerde spons kan de borstel zelfs de kleinste vuildeeltjes verwijderen, voor een even superieure als zachte reiniging.
4.6
van 5
927
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
voetbalfan
27/07/2018
België
Geverifieerde koper
grondige reiniging
prima toestel voor een diepe,grondige reiniging van mijn gelaat. massage kop geeft een deugddoende gezichtsmassage. frisse ogen kop,geeft verkoeling aan de ogen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Vera43
24/03/2018
België
Geverifieerde koper
Gezichtsverzorging voor eigen wellness
zeer handig voor gebruik. Eerst reinigen met borsteltje. Daarna een zalige gezichtsmassage, mijn gezicht krijgt een betere doorbloeding. Waardoor ze gaat stralen. Snelle levering van extra Opzetborstel. Een aanrader!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
minouch2
23/08/2017
België
handig en snel een frisse huid
uitstekend apparaat,handig en snel in gebruik door goede gebruiksaanwijzing. diepe reiniging van het gelaat,gebruik op 2 standen,opzetborstel te gebruiken afhankelijk van je huidtype. massage opzetstuk voelt echt ontspannen. opzetstuk voor frisse ogen gebruik ik op stand 1,stand 2 trilling +massage is te hevig voor mij . alle onderdelen zijn makkelijk te reinigen onder de kraan met een milde zeep. Eerste resultaten zijn een frisse huid met een gezonde gloed,ik geloof erin dat dit apparaat een mooiere huid geeft bij dag dagelijks gebruik!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
92% van de vrouwen zijn het erover eens, VPA HPT, n= 86, 2014, China en Duitsland.