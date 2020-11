Élimine les impuretés tout en prenant soin de votre peau sensible

La mini brosse nettoyante pour le visage VisaPure élimine les impuretés tout en prenant soin de votre peau sensible. La brosse nettoyante pour peau sensible nettoie en douceur, pour une peau douce et éclatante. Les 32 000 brins ultra-fins sont conçus pour un nettoyage en douceur. Grâce à ses brins soyeux, fins et denses, elle glisse parfaitement sur la peau, pour un nettoyage très confortable. De plus, elle est suffisamment douce pour une utilisation bi-quotidienne.