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Arrêté

VisaPureMini brosse nettoyante pour le visage

BSC111/08

4.6

| (183) Avis | 95% recommandent ce produit

Un nettoyage doux plus efficace. Prêt en 1 minute.

Mini brosse nettoyante pour le visage avec technologie rotative : compacte, facile à utiliser, idéale pour vos soins quotidiens du visage, où que vous soyez.

Voir tous les avantages

Idéales pour les peaux sensibles et déshydratées

Un nettoyage doux plus efficace. Prêt en 1 minute.

  • Technologie rotative

  • Nettoyage

  • 1 brosse nettoyante

  • 1 réglage d'intensité

Technologie de nettoyage rotative

Technologie de nettoyage rotative

Le mouvement rotatif élimine rapidement et en douceur les impuretés, pour une peau nettoyée en profondeur.

Plus efficace qu'un nettoyage manuel.* En seulement une minute !

Plus efficace qu'un nettoyage manuel.* En seulement une minute !

Grâce à la technologie rotative et aux 32 000 brins soyeux de la brosse nettoyante pour peau sensible, le programme de nettoyage de 60 secondes recommandé est plus efficace sur votre peau sensible.

Élimine les impuretés tout en prenant soin de votre peau sensible

Élimine les impuretés tout en prenant soin de votre peau sensible

La mini brosse nettoyante pour le visage VisaPure élimine les impuretés tout en prenant soin de votre peau sensible. La brosse nettoyante pour peau sensible nettoie en douceur, pour une peau douce et éclatante. Les 32 000 brins ultra-fins sont conçus pour un nettoyage en douceur. Grâce à ses brins soyeux, fins et denses, elle glisse parfaitement sur la peau, pour un nettoyage très confortable. De plus, elle est suffisamment douce pour une utilisation bi-quotidienne.

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4.6

sur 6

183

Avis

95%

recommandent ce produit

21/11/2018

België

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Facilité d'utilisation au quotidien.

Pour un entretien régulier du visage c'est appareil me donne une satisfaction idéale.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure BSC111/08 Mini brosse nettoyante pour le visage

Oui, je recommande ce produit

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27/10/2018

België

België

Mon produit fétiche au quotidiens

Je reçu la brosse rotative avec le coffret Lumea lumière pulsee. Je l'utilise pour nettoyage de mon visage en profondeur.Elle enlève les impuretés,stimule la circulation et enlève la peau morte en douceur. Pendant l'utilisation elle procure une message subtile très agréable. La brosse se charge rapidement et permet plusieurs nettoyage sans fil. Je recommande à tout perssonnes avec la peau sensibles.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure BSC111/08 Mini brosse nettoyante pour le visage

Oui, je recommande ce produit

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12/07/2018

België

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Ce produit est indispensable dans votre salle de bain

Pas besoin de mode d'emploi pour le monter. Une dimension idéale

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure BSC111/08 Mini brosse nettoyante pour le visage

Oui, je recommande ce produit

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