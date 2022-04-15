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Arrêté
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BSC111/08
Arrêté
Où puis-je trouver des données d'écoconception des sources d'alimentation externe pour mon produit Philips?
Puis-je utiliser ma brosse nettoyante pour le visage Philips VisaPure sous la douche ?
Quel type de nettoyant utiliser avec Philips VisaPure ?
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Puis-je partager mes têtes de brosse?
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