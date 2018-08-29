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Niet meer leverbaar
Betere, zachte reiniging. Klaar in 1 minuut
De minigezichtsreiniger met rotatietechnologie. Compact, gebruiksvriendelijk en perfect voor de dagelijkse verzorging van uw huid, waar u ook bent.
Rotatietechnologie
Reiniging
1 reinigingsborstel
1 intensiteitsstand
De roterende beweging verwijdert onzuiverheden snel maar behoedzaam door ze weg te vegen en reinigt de huid diep.
De rotatie-technologie en de 32.000 zijdezachte borstelharen van het gevoelige reinigingsborsteltje zorgen voor betere resultaten voor uw gevoelige huid met een aanbevolen reinigingsprogramma van 60 seconden.
De VisaPure-minigezichtsreiniger is zacht voor gevoelige huid, maar genadeloos voor onzuiverheden. De gevoelige reinigingsborstel reinigt de huid op een aangename manier, voor een zachte en stralende huid. De 32.000 ultradunne borstelharen zijn ontworpen voor een milde manier van reinigen. Dankzij de zijdezachte, dunne en dichte borstelharen, glijdt de borstel soepel over de huid voor een grondige reiniging en absoluut comfort. De VisaPure-minigezichtsreiniger is zacht genoeg om twee keer per dag te gebruiken.
4.6
van 5
183
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
Hilda58
29/08/2018
België
Geverifieerde koper
Goed product
Het doet war het doen. Spijtig dat ik het niet eerder heb gekocht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/08 Minigezichtsreiniger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/08 Minigezichtsreiniger
MDC2
16/08/2018
België
Geverifieerde koper
Een handig en compact toestelletje
Had nooit verwacht dat dit zo'n handig en efficient toestelletje zou zijn. Ik merk reeds resultaat vanaf de eerste dag van gebruik.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/08 Minigezichtsreiniger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/08 Minigezichtsreiniger
moetie
14/06/2018
België
klein en handig
gemakkelijk mee te nemen op reis . Handig onder de douche ,gemakkelijk op te laden lang houdende accu,gemakkelijk te reinigen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/08 Minigezichtsreiniger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/08 Minigezichtsreiniger
Vergeleken met reiniging met de handen. Informatie beschikbaar.