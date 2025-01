Élimine les polluants en moins de 12 minutes.

Une purification plus rapide et un élégant design compact (1). Grâce à sa filtration puissante de 250 m³/h (CADR), il vient facilement à bout des pièces mesurant jusqu'à 65 m² (2) et peut purifier une pièce de 20 m² en moins de 12 minutes (3).