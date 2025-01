Detecteert intelligent de luchtkwaliteit en past zich aan uw behoeften aan

De AeraSense-technologie scant de lucht 1000x per seconde om verontreinigende stoffen en gassen te detecteren. De technologie toont in realtime de luchtkwaliteit op het display of in de app. In de automatische modus kiest het apparaat op intelligente wijze de juiste snelheid voor elke situatie.