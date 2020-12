Waarom is schone lucht belangrijk?

Gezonde lucht is voor iedereen belangrijk, maar sommige mensen ondervinden een verhoogd risico. Bijvoorbeeld zwangere vrouwen, kinderen, ouderen, mensen met longaandoeningen (astma of COPD) of allergieen merken het eerder als de lucht vervuild is en ondervinden veel last van slechte luchtkwaliteit. Ze kunnen bijvoorbeeld moeilijker ademhalen of hoesten meer. Als je last van hooikoorts hebt, komen daar in de lente ook nog eens pollen bij die veel klachten kunnen veroorzaken zoals rode ogen, niezen en hoesten. Een slechte luchtkwaliteit heeft veel gevolgen op de korte- en lange termijn. Maar ook als je niet in één van de bovenstaande risicogroepen valt is gezonde lucht van levensbelang. Verschillende rapporten, bijvoorbeeld RIVM, leggen het verband tussen luchtkwaliteit en gezondheid. Schone lucht is daarom erg belangrijk voor de gezondheid van het hele gezin.