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Arrêté
237E7QDSB/00
Des couleurs éclatantes, des détails nets
Cet excellent écran grand angle affiche des couleurs éclatantes et des détails nets, tandis que son design élégant apporte une touche de fraîcheur, à la maison comme au bureau.
E-line
23" (58,4 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.
En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.
3.8
sur 6
4
Avis
dude
07/04/2018
United Kingdom
Value for money
Given the price.. I don't see how you can do better? It works.
Cet avis concerne le produit 237E7QDSB LCD monitor
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Rody
27/02/2017
Italia
Acheteur vérifié
Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente
Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 227E7QDSB Monitor LCD
Oui, je recommande ce produit
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Peter57
28/11/2016
Suisse
Acheteur vérifié
Super schöner Bildschirm
Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 237E7QDSB LCD-Monitor
Oui, je recommande ce produit
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Cet écran Philips est certifié MHL. Toutefois, si votre appareil MHL ne se connecte pas ou ne fonctionne pas correctement, consultez la FAQ de l'appareil MHL ou renseignez-vous auprès du revendeur pour plus d'informations. La politique du fabricant de votre appareil peut nécessiter l'achat du câble ou de l'adaptateur MHL spécifique à leur marque pour un fonctionnement optimal.
Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.
L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.
Pour la liste complète de produits MHL, visitez www.mhlconsortium.org
La marque/marque commerciale « AH-IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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