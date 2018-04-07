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Niet meer leverbaar
237E7QDSB/00
Levendige kleuren, scherpe details
Dit schitterende breedbeeldscherm biedt levendige kleuren en scherpe details in een smaakvolle vormgeving, voor een licht en fris element in elk huis of kantoor.
E Line
58,4 cm (23")
1920 x 1080 (Full HD)
Philips-monitoren met LED-achtergrondverlichting bevatten geen kwik, een van de meest giftige stoffen in de natuur voor zowel mens als dier. Hierdoor is de monitor de hele levensduur lang milieuvriendelijk, van de productie tot en met de verwijdering.
Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.
3.8
van 5
4
Reviews & awards
dude
07/04/2018
United Kingdom
Value for money
Given the price.. I don't see how you can do better? It works.
Deze review is gemaakt voor 237E7QDSB LCD monitor
Deze review is gemaakt voor 237E7QDSB LCD monitor
Rody
27/02/2017
Italia
Geverifieerde koper
Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente
Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 227E7QDSB Monitor LCD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 227E7QDSB Monitor LCD
Peter57
28/11/2016
Suisse
Geverifieerde koper
Super schöner Bildschirm
Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 237E7QDSB LCD-Monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 237E7QDSB LCD-Monitor
Dit Philips-beeldscherm heeft het MHL-certificaat. Als het MHL-apparaat echter niet wordt verbonden of niet correct werkt, raadpleegt u de veelgestelde vragen bij het MHL-apparaat of neemt u rechtstreeks contact op met de leverancier. Het beleid van de fabrikant van het apparaat vereist mogelijk dat u een merkspecifieke MHL-kabel of -adapter moet aanschaffen voor een correcte werking.
Optioneel MHL-gecertificeerd mobiel apparaat en MHL-kabel vereist (niet meegeleverd). Neem contact op met de leverancier van uw MHL-apparaat voor compatibiliteit.
Energiebesparende stand-by/uit van ErP is niet van toepassing op de MHL-oplaadfunctionaliteit
Voor een volledige lijst met MHL-compatibele producten raadpleegt u www.mhlconsortium.org
"AH-IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
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