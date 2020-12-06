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Arrêté
200V4QSBR/00
V-line
20 (diag. 19,53" / 49,6 cm)
Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED MVA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.
4.0
sur 6
1
Avis
hidkees
06/12/2020
Nederland
Acheteur vérifié
Monitor van hoge kwaliteit.
De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.
Avantages
Scherp beeld.
Contre
Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.
Cet avis concerne le produit 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Cet avis concerne le produit 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Le temps de réponse intelligent est la valeur optimale issue des tests gris à gris ou gris à gris (N/B).