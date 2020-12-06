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  • Energy Label Europe F
    LED-beelden in levendige kleuren
  • LED-beelden in levendige kleuren
  • Energy Label Europe F
    LED-beelden in levendige kleuren
  • LED-beelden in levendige kleuren

Niet meer leverbaar

LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

200V4QSBR/00

4
| (1) Beoordeling
LED-beelden in levendige kleuren
Geniet van levendige MVA LED-beelden op dit aantrekkelijke, glanzende beeldscherm met SmartControl Lite. Een geweldige keuze!
Bekijk alle voordelen

LED-beelden in levendige kleuren

  • V Line

  • 20 (49,6 cm (19,53") diag.)

MVA-scherm voor een brede kijkhoek en diep contrast

MVA-scherm voor een brede kijkhoek en diep contrast

De Philips MVA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto's, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden.

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.

Eenvoudige aanpassing van de weergave met SmartControl Lite

SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

5
3
2
1

06/12/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Monitor van hoge kwaliteit.

De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.

Voordelen

Scherp beeld.

Nadelen

Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.

Deze review is gemaakt voor 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Deze review is gemaakt voor 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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Voorwaarden

  1. SmartResponse-tijd is de optimale waarde van GtG- of GtG (BW)-tests.