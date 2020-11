Contrôle toujours facile



Un son amélioré pour le divertissement que vous aimez, tout simplement



Vous pouvez connecter presque toutes les sources à votre barre de son Philips. Branchez des lecteurs Blu-ray et DVD, des consoles de jeux et bien plus encore. L'entrée audio et le Bluetooth vous permettent de diffuser de la musique. Avec les modèles équipés d'une sortie HDMI (ARC) vous pouvez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur.