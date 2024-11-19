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Un design discret. Un son immersif.
Avec sa technologie audio immersive et son caisson de basses sans fil ultra-compact, cette barre de son ultra-fine remplit la pièce de son sans vous envahir. Elle complète parfaitement les téléviseurs Ambilight, pour faire monter l'émotion, quel que soit le contenu à l'écran.
2.1 canaux, caisson de basses sans fil
HDMI eARC 320 W max.
DTS Virtual:X
Dolby Atmos®
La technologie audio immersive 2.1 canaux produit un son inédit, tandis que le caisson de basses sans fil ultra-compact donne de l'ampleur aux effets et à la musique. Quatre modes d'égalisation vous permettent de choisir un style sonore adapté à ce que vous regardez, et les voix deviennent plus claires dans n'importe quel mode si vous activez l'amplificateur de dialogue.
Avec un profil de seulement 37 mm, cette barre de son peut même être installée sous les téléviseurs Ambilight disposant d'un socle bas, et les supports muraux amovibles (fournis) offrent différentes options de fixation. Le caisson de basses ultra-compact et puissant se fond naturellement dans le décor et peut être positionné à la verticale ou à l'horizontale.
La compatibilité avec DTS Virtual:X transforme le son de votre téléviseur en offrant une expérience sonore virtuelle 3D, peu importe ce qui passe à l'écran ! Le système fonctionne dans n'importe quelle pièce et ne nécessite pas d'enceintes supplémentaires : activez-le à l'aide de la télécommande de votre barre de son ou de l'application Philips Home Entertainment.
Récompenses
4.6
sur 6
52
Avis
96%
recommandent ce produit
Bretagne56
19/11/2024
België
Son net et agréable
J'ai acheté cette barre de son parce que tu aimons regarder des films et séries le week-end. C'est un bon investissement puisque nous sommes ravis de notre achat. Le son est bien reparti dans la pièce et je découvre même des sons que je ne connaissais pas dans un film. Je conseille cette barre de son.
Avantages
Netteté
Contre
Place
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB6309 Barre de son 2.1
Date d'utilisation 2023-10-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB6309 Barre de son 2.1
Date d'utilisation 2023-10-19
StephBtr
18/11/2024
België
A la maison comme au cinéma !
Simple à installer et de configuration assez simple, cette barre de son Philips permet une expérience sonore riche et immersive. Le caisson associé diffuse des basses profondes et la barre de son émet un son clair et riche : regarder un film sur notre téléviseur devient une expérience incroyable. Le design de ces deux appareils est sobre. L’ensemble discret et compact prend peu de place et permet de ne pas avoir des fils visibles partout dans la pièce. Petite remarque cependant, les options de réglages disponibles ne permettent d'ajuster que les graves ou les aigus, il serait intéressant d’avoir la possibilité d’agir sur les médiums afin d’affiner encore plus le rendu sonore. Hormis ce détail, nous avons été bluffés par l’excellente qualité sonore digne d’une salle de cinéma !
Avantages
facile et rapide à installer, qualité sonore incroyable
Contre
prévoir des câbles HDMI ou autre selon comment on couple la barre au téléviseur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB6309 Barre de son 2.1
Date d'utilisation 2024-10-18
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB6309 Barre de son 2.1
Date d'utilisation 2024-10-18
topmu67
30/10/2024
België
Un son de qualité
Nous avons installer la barre de son dans notre chambre, sa taille est idéal pour notre espace. De plus on a pu directement la fixé sur notre télé ce qui réduit l'espace nécessaire pour la barre et avec son enceinte ont a un très bon son dans la pièce et nous permet de bien profiter de nos soirée télé.
Avantages
sa taille et son son
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB6309 Barre de son 2.1
Date d'utilisation 2024-09-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB6309 Barre de son 2.1
Date d'utilisation 2024-09-30