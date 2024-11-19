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Barre de son 2.1

TAB6309/10

4.6

| (52) Avis | 96% recommandent ce produit

1 récompense

Un design discret. Un son immersif.

Avec sa technologie audio immersive et son caisson de basses sans fil ultra-compact, cette barre de son ultra-fine remplit la pièce de son sans vous envahir. Elle complète parfaitement les téléviseurs Ambilight, pour faire monter l'émotion, quel que soit le contenu à l'écran.

Voir tous les avantages

Un design discret. Un son immersif.

  • 2.1 canaux, caisson de basses sans fil

  • HDMI eARC 320 W max.

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Atmos®

2.1 canaux. Caisson de basses sans fil pour des basses plus profondes.

2.1 canaux. Caisson de basses sans fil pour des basses plus profondes.

La technologie audio immersive 2.1 canaux produit un son inédit, tandis que le caisson de basses sans fil ultra-compact donne de l'ampleur aux effets et à la musique. Quatre modes d'égalisation vous permettent de choisir un style sonore adapté à ce que vous regardez, et les voix deviennent plus claires dans n'importe quel mode si vous activez l'amplificateur de dialogue.

Design ultra-plat, parfaitement adapté aux téléviseurs Ambilight bas

Design ultra-plat, parfaitement adapté aux téléviseurs Ambilight bas

Avec un profil de seulement 37 mm, cette barre de son peut même être installée sous les téléviseurs Ambilight disposant d'un socle bas, et les supports muraux amovibles (fournis) offrent différentes options de fixation. Le caisson de basses ultra-compact et puissant se fond naturellement dans le décor et peut être positionné à la verticale ou à l'horizontale.

DTS Virtual:X pour un son 3D immersif dans n'importe quelle pièce

DTS Virtual:X pour un son 3D immersif dans n'importe quelle pièce

La compatibilité avec DTS Virtual:X transforme le son de votre téléviseur en offrant une expérience sonore virtuelle 3D, peu importe ce qui passe à l'écran ! Le système fonctionne dans n'importe quelle pièce et ne nécessite pas d'enceintes supplémentaires : activez-le à l'aide de la télécommande de votre barre de son ou de l'application Philips Home Entertainment.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

52

Avis

96%

recommandent ce produit

2

19/11/2024

België

België

Son net et agréable

J'ai acheté cette barre de son parce que tu aimons regarder des films et séries le week-end. C'est un bon investissement puisque nous sommes ravis de notre achat. Le son est bien reparti dans la pièce et je découvre même des sons que je ne connaissais pas dans un film. Je conseille cette barre de son.

Avantages

Netteté

Contre

Place

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB6309 Barre de son 2.1

Date d'utilisation 2023-10-19

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB6309 Barre de son 2.1

Date d'utilisation 2023-10-19

18/11/2024

België

België

A la maison comme au cinéma !

Simple à installer et de configuration assez simple, cette barre de son Philips permet une expérience sonore riche et immersive. Le caisson associé diffuse des basses profondes et la barre de son émet un son clair et riche : regarder un film sur notre téléviseur devient une expérience incroyable. Le design de ces deux appareils est sobre. L’ensemble discret et compact prend peu de place et permet de ne pas avoir des fils visibles partout dans la pièce. Petite remarque cependant, les options de réglages disponibles ne permettent d'ajuster que les graves ou les aigus, il serait intéressant d’avoir la possibilité d’agir sur les médiums afin d’affiner encore plus le rendu sonore. Hormis ce détail, nous avons été bluffés par l’excellente qualité sonore digne d’une salle de cinéma !

Avantages

facile et rapide à installer, qualité sonore incroyable

Contre

prévoir des câbles HDMI ou autre selon comment on couple la barre au téléviseur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB6309 Barre de son 2.1

Date d'utilisation 2024-10-18

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB6309 Barre de son 2.1

Date d'utilisation 2024-10-18

30/10/2024

België

België

Un son de qualité

Nous avons installer la barre de son dans notre chambre, sa taille est idéal pour notre espace. De plus on a pu directement la fixé sur notre télé ce qui réduit l'espace nécessaire pour la barre et avec son enceinte ont a un très bon son dans la pièce et nous permet de bien profiter de nos soirée télé.

Avantages

sa taille et son son

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB6309 Barre de son 2.1

Date d'utilisation 2024-09-30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB6309 Barre de son 2.1

Date d'utilisation 2024-09-30

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