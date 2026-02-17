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Barre de son 2.0

TAB5109/10

3.3

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

Un son encore meilleur pour tous vos divertissements

Sublimez vos jeux et films grâce à cette magnifique barre de son discrète qui diffuse des voix plus claires et des effets sonores plus percutants. Sa technologie audio sophistiquée crée une écoute immersive, pour tous vos contenus.

Voir tous les avantages

Un son encore meilleur pour tous vos divertissements

  • 2.0 canaux

  • HDMI ARC 120 W max.

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

Un son plus puissant pour votre téléviseur

Un son plus puissant pour votre téléviseur

La technologie immersive 2.0 canaux de cette barre de son donne une ampleur inédite à vos contenus préférés. Quatre modes d'égalisation vous permettent de choisir un style de son adapté à ce que vous regardez, et vous pouvez rendre les voix plus claires dans n'importe quel mode en activant l'amplificateur de dialogue.

DTS Virtual:X pour un son 3D immersif dans n'importe quelle pièce

DTS Virtual:X pour un son 3D immersif dans n'importe quelle pièce

La compatibilité avec DTS Virtual:X transforme le son de votre téléviseur en offrant une expérience sonore virtuelle 3D, peu importe ce qui passe à l'écran ! Le système fonctionne dans n'importe quelle pièce et ne nécessite pas d'enceintes supplémentaires : activez-le à l'aide de la télécommande de votre barre de son ou de l'application Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Un son digne d'une salle de cinéma chez vous

Dolby Digital Plus. Un son digne d'une salle de cinéma chez vous

Profitez d'une place au premier rang pour tous vos films et séries. Cette barre de son compatible avec Dolby Digital Plus vous offre un son immersif, sans enceintes supplémentaires. Vous entendrez et sentirez la différence.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2

17/02/2026

France

France

PARFAIT POUR UN SALON!

Très bonne barre de son pour un prix modique! Son clair et détaillé, possibilité de piloter cette barre via une appli sur smartphone. Améliore grandement le son de votre télé! Parfait pour un salon. Le niveau de graves sur un blu-ray est pas mal du tout compte-tenu de l'absence de caisson de graves (mais on gagne en place)

Avantages

Facilité d'utilisation via le port HDMI eARC - Son clair et détaillé - Appli smartphone

Contre

Rien vu le prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB5109 Barre de son 2.0

Date of Use 2026-01-17

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB5109 Barre de son 2.0

Date of Use 2026-01-17

30/04/2026

Deutschland

Deutschland

Spitze

Cet avis concerne le produit TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-03-28

Cet avis concerne le produit TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-03-28

20/07/2026

Deutschland

Deutschland

Haltbarkeit schlecht

Nach 6 Monaten defekt, lässt sich nicht mehr einschalten

Cet avis concerne le produit TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-07-20

Cet avis concerne le produit TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-07-20

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