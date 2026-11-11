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Barres de son et audio domestique

Barres de son Dolby Audio (4)

1 - 4 sur 4 résultats
Trier:

Barres de son Dolby Audio

Barre de son 2.0

TAB5109/10
  • 2.0 canaux
  • HDMI ARC 120 W max.
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Digital Plus
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Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

TAB5309/10
  • 2.1 canaux, caisson de basses sans fil
  • 240 W max. HDMI ARC
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Digital Plus
Voir le produit

Barre de son 2.0

TAB5201/10
  • 2.0 canaux
  • HDMI ARC 160 W max.
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Digital Plus
Voir le produit

Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

TAB5601/10
  • 2.1 canaux, caisson de basses sans fil
  • HDMI ARC 290 W max.
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Digital Plus
Voir le produit
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