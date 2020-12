Détartrez votre machine espresso Philips avec le détartrant approprié



La plupart des acides, tels que l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique, l'acide sulfamique et l'acide acétique (vinaigre) endommagent les tuyaux et les tubes de votre machine espresso Philips ou ne dissolvent pas correctement le calcaire. Il existe cependant une exception : les cafetières filtre sans pompe, car leurs tuyaux sont plus épais et peuvent donc être détartrés au vinaigre blanc. Toutefois, en raison de la forte odeur du vinaigre, nous vous recommandons également le détartrant SENSEO® pour les cafetières filtre. Veuillez donc n'utiliser que les produits de détartrage spécialement adaptés indiqués ci-dessous.