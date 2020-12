Le voyant AquaClean clignotant vous invite à installer le filtre AquaClean. Retirez le filtre AquaClean de son emballage et agitez-le pendant 5 secondes. Tenez le filtre à l'envers dans un bol d'eau froide jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air. Ensuite, videz le réservoir d'eau et placez le filtre AquaClean verticalement sur le raccord du filtre.