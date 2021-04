L’aspirateur-balai Series 8000 de Philips vous offre le moyen le plus rapide de nettoyer votre maison sans fil. À chaque passage, la tête de brosse à 360 ° aspire plus de poussière et de saletés, même en arrière et dans les coins. Grâce au puissant moteur numérique PowerBlade et à la batterie de haute qualité, vous pouvez aspirer pendant 70 minutes max. sans interruption et avec une puissance élevée.