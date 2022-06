Vous êtes de retour après des vacances au soleil, vous avez « déchargé » les enfants et vos amis à quatre pattes, et maintenant vous voulez enlever toute la saleté et poils d’animaux dans la voiture. Vous constatez qu’il y a des poils de chien entre les sièges, sur les tapis de la voiture : en fait, il y en a partout ! Vous voulez savoir comment enlever les poils de chien dans une voiture et sur les sièges ? La bonne nouvelle est que les méthodes de nettoyage de poils de chien dans une voiture sont rapides et faciles quand vous savez comment faire. Suivez tout simplement les conseils ci-dessous :



Conseil 1 : commencez par passer l’aspirateur ! Pour cela, utilisez un aspirateur à main robuste comme le MiniVac de Philips, ou le bout d’un aspirateur sans fil comme le Philips SpeedPro Max. Ils sont tout deux ultra-rapides, enlèvent les poils d’animaux dans le coffre ou le sol d’une voiture, et grâce à leur suceur pour interstices, ils sont parfaits pour passer facilement l’aspirateur entre les fentes des sièges de voiture. Vous pourrez ainsi atteindre les endroits les plus dissimulés et enlever les poils de chien dans votre voiture de manière efficace.



Conseil 2 : utilisez un gant en caoutchouc humide en plus de l’aspirateur pour enlever les poils de chien dans votre voiture. Faites tout simplement glisser votre main sur les sièges avec le gant en caoutchouc et utilisez l’aspirateur en même temps. Le gant en caoutchouc humide enlèvera les poils d’animaux sur les sièges de la voiture, tandis que l’aspirateur se chargera de tous les autres résidus. N’oubliez pas de nettoyer le gant en caoutchouc après !



Conseil 3 : pour réduire le temps de nettoyage de poils de chien dans une voiture, toilettez vos chiens régulièrement, surtout lorsqu’ils perdent leurs poils. Non seulement cela aide à garder votre maison propre, mais aussi la voiture. Vous aurez moins besoin d’enlever les poils de chien dans votre voiture mais aussi sur les tapis et le canapé.



Conseil 4 : Étalez de vieilles couvertures là où votre animal s’assied dans la voiture. Cela aide non seulement à réduire les poils et la boue dans la voiture en limitant la quantité de saleté, les « souvenirs » surprise après une promenade en forêt, et les poils d’animaux dans le coffre de la voiture, mais aussi à rendre le trajet plus confortable pour votre animal de compagnie. Comme les couvertures peuvent être enlevées, elles sont faciles à nettoyer. Mettez-les dans la machine à laver et dans le sèche-linge, utilisez votre aspirateur, ou essayez le bon vieux battoir à tapis de vos grands-parents.





Grâce à nos conseils, non seulement l’intérieur de votre voiture restera propore mais vous gagnerez aussi du temps et serez sûr que votre animal de compagnie aura un endroit confortable. Avec un bon aspirateur, un gant en caoutchouc et quelques couvertures, enlever les poils de chien dans une voiture est désormais un jeu d’enfant.