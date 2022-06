Résistant, polyvalent et élégant, le parquet stratifié peut être aussi beau que du parquet massif. Cependant, ce plancher est beaucoup moins cher et plus facile à entretenir. De plus, il est également moins sensible aux rayures et est quasiment imperméable. Cependant, même un sol stratifié n’est pas invincible et il est essentiel de savoir comment en prendre soin. Lisez la suite de notre guide pour découvrir comment nettoyer un sol stratifié sans traces et comment le faire briller pour qu’il reste beau les années à venir.