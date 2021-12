Stimulez votre corps et votre esprit en mangeant beaucoup de fruits frais, de légumes, de céréales complètes, de noix et de graines. Essayez d'éviter les aliments sucrés et transformés qui peuvent donner des maux de tête.

4) Débarrassez-vous de la caféine

Réduire votre dose de caféine présente beaucoup d'avantages pour vous et votre bébé. Essayez de remplacer votre café du matin par de l'eau, ou un jus de fruit pour éviter les maux de tête.