Semifreddo ou Parfait au miel

Régalez vos proches avec un délicieux dessert sans sucre ajouté avec cette recette d'inspiration italienne. Ce semifreddo crémeux aussi appelé Parfait est facile à réaliser avec seulement trois ingrédients et tire sa douceur naturelle du miel. Sa texture moelleuse et veloutée et sa riche saveur mielleuse ne manqueront pas d'épater tout le monde.

Ingrédients

1 gros œuf

4 jaunes d'oeufs

100 g de miel 350 ml de crème à fouetter

1 cuillère à soupe de miel

Instructions