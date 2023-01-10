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Philips-ondersteuning

Kan ik mijn Philips OneBlade gebruiken als het is aangesloten op het stopcontact?

Om veiligheidsredenen is de OneBlade ontworpen om alleen draadloos te werken. Dit is omdat de Philips OneBlade zowel voor nat als voor droog scheren kan worden gebruikt. Het gebruik van de OneBlade in de buurt van water terwijl het apparaat met het stroomnet is verbonden, kan zeer gevaarlijk zijn. Om risico's te voorkomen, werkt het apparaat niet wanneer het is aangesloten op een stopcontact.

Houd er rekening mee dat de Philips HQ87-adapter voor OneBlade alleen spatwaterdicht is. Dit betekent dat het apparaat kan worden blootgesteld aan waterspatten, maar het apparaat mag niet gedurende langere tijd rechtstreeks in contact komen met water.  Zorg er daarom tijdens het opladen van uw OneBlade voor dat het apparaat en de adapter niet in de buurt komen van water of een nat oppervlak.
 

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP1924/24 , QP6652/61 , QP6652/35 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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