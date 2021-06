Kan ik mijn Philips OneBlade gebruiken als het is aangesloten op het stopcontact?

Om veiligheidsredenen is de OneBlade ontworpen om alleen draadloos te werken.

Dit is omdat de Philips OneBlade zowel voor nat als voor droog scheren kan worden gebruikt. Het gebruik ervan met water terwijl het apparaat is verbonden met elektriciteit kan zeer gevaarlijk zijn. Om iedere risico te vermijden, werkt dit apparaat niet wanneer het is aangesloten op een stopcontact.

Vergeet ook niet dat de adapter voor de OneBlade niet waterdicht is. Zorg er daarom tijdens het opladen van uw OneBlade voor dat het apparaat en de adapter niet in de buurt komen van water of een nat oppervlak.