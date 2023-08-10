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Philips-ondersteuning

Waarom wordt er geen adapter bij het product geleverd?

Bij Philips streven we ernaar het plastic afval te verminderen. Als onderdeel van onze inspanningen op milieugebied worden sommige Philips-producten niet langer geleverd met een USB-stroomadapter. Hoewel dit misschien ongemakkelijk lijkt, verzekeren wij u dat dit komt doordat de meeste consumenten al een of meerdere USB-wandadapters bezitten. 

We blijven USB-oplaadkabels leveren bij het product die kunnen worden gebruikt met een USB-stroomadapter. 
 
Hieronder vindt u meer informatie over welke adapter u met uw Philips-product kunt gebruiken. 

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HC9722/15 , HC5735/15 , HC7721/15 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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