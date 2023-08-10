Waarom wordt er geen adapter bij het product geleverd?
Bij Philips streven we ernaar het plastic afval te verminderen. Als onderdeel van onze inspanningen op milieugebied worden sommige Philips-producten niet langer geleverd met een USB-stroomadapter. Hoewel dit misschien ongemakkelijk lijkt, verzekeren wij u dat dit komt doordat de meeste consumenten al een of meerdere USB-wandadapters bezitten.
We blijven USB-oplaadkabels leveren bij het product die kunnen worden gebruikt met een USB-stroomadapter.
Hieronder vindt u meer informatie over welke adapter u met uw Philips-product kunt gebruiken.
De beschikbaarheid van een Philips USB-stroomadapter verschilt per land. U kunt zoeken naar een van de onderstaande adapters (HQ87 of WAA1001/WA2001) of zoeken op ‘USB-adapter’ of ‘wandadapter’ op de website Philips.com. Neem contact met ons op als u niet vindt wat u zoekt.
Als u al een USB-stroomadapter hebt, zorg er dan voor dat de adapter gecertificeerd is en voldoet aan de veiligheidsnormen, bij voorkeur van een betrouwbaar merk. Zie de veiligheidsnormen voor veilig opladen hieronder:
Ingangsspanning: 100-240 V.
Uitgangsspanning: 5 V.
RF-uitgangsvermogen: 1 A of hoger.
Als u uw product wilt gebruiken of opladen in een vochtige omgeving, bijvoorbeeld in de badkamer, gebruik dan altijd een spatwaterbestendige (IPX4) adapter.
Wij raden een spatwaterbestendige adapter (IPX4) aan. U kunt deze adapter aanschaffen in de Philips Online Shop of in een andere winkel. Zoek naar ‘IPX4’-tekst of -symbolen op de adapter.
Hieronder vindt u een voorbeeld van de HQ87 IPX4-wandadapter. Opmerking: Pictogrammen en afbeeldingen die spatwaterbestendig of IPX4 aanduiden, verschillen per land. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de aanbevolen USB-wandadapters, afhankelijk van uw product.
Productcategorie
Aanbevolen adapter
Verzorgings- en schoonheidsproducten van Philips: OneBlade, scheerapparaten, ladyshaves, groomers en haartrimmer
Philips HQ87 spatwaterbestendige IPX4-adapter.
Philips Sonicare: Elektrische tandenborstels en waterflossers