Philips-ondersteuning Waarom wordt er geen adapter bij het product geleverd?

Bij Philips streven we ernaar het plastic afval te verminderen. Als onderdeel van onze inspanningen op milieugebied worden sommige Philips-producten niet langer geleverd met een USB-stroomadapter. Hoewel dit misschien ongemakkelijk lijkt, verzekeren wij u dat dit komt doordat de meeste consumenten al een of meerdere USB-wandadapters bezitten.



We blijven USB-oplaadkabels leveren bij het product die kunnen worden gebruikt met een USB-stroomadapter.



Hieronder vindt u meer informatie over welke adapter u met uw Philips-product kunt gebruiken.

Kan ik de USB-adapter kopen via Philips.com? De beschikbaarheid van een Philips USB-stroomadapter verschilt per land. U kunt zoeken naar een van de onderstaande adapters (HQ87 of WAA1001/WA2001) of zoeken op ‘USB-adapter’ of ‘wandadapter’ op de website Philips.com. Neem contact met ons op als u niet vindt wat u zoekt. Ik heb al een USB-stroomadapter Als u al een USB-stroomadapter hebt, zorg er dan voor dat de adapter gecertificeerd is en voldoet aan de veiligheidsnormen, bij voorkeur van een betrouwbaar merk. Zie de veiligheidsnormen voor veilig opladen hieronder: Ingangsspanning: 100-240 V.

Uitgangsspanning: 5 V.

RF-uitgangsvermogen: 1 A of hoger.

Als u uw product wilt gebruiken of opladen in een vochtige omgeving, bijvoorbeeld in de badkamer, gebruik dan altijd een spatwaterbestendige (IPX4) adapter. Ik heb geen USB-stroomadapter Wij raden een spatwaterbestendige adapter (IPX4) aan. U kunt deze adapter aanschaffen in de Philips Online Shop of in een andere winkel. Zoek naar ‘IPX4’-tekst of -symbolen op de adapter.



Hieronder vindt u een voorbeeld van de HQ87 IPX4-wandadapter.

Opmerking: Pictogrammen en afbeeldingen die spatwaterbestendig of IPX4 aanduiden, verschillen per land. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de aanbevolen USB-wandadapters, afhankelijk van uw product.

Productcategorie Aanbevolen adapter Verzorgings- en schoonheidsproducten van Philips: OneBlade, scheerapparaten, ladyshaves, groomers en haartrimmer Philips HQ87 spatwaterbestendige IPX4-adapter. Philips Sonicare: Elektrische tandenborstels en waterflossers Philips WAA1001 spatwaterbestendige IPX4-adapter (wit)

Philips WAA2001 spatwaterbestendige IPX4-adapter (zwart) Meer informatie Meer informatie over onze duurzaamheidsdoelstellingen vindt u op Philips.com

