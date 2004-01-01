Zoektermen

0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    Philips-ondersteuning

    Kan ik mijn verzorgings- of schoonheidsproduct van Philips mee op reis nemen?

    Gepubliceerd op 11 augustus 2025

    Verzorgings- en schoonheidsproducten van Philips (inclusief scheerapparaten, mesjes, trimmers, OneBlade, Head Pro, groomers, epileerapparaten, föhns, en Lumea IPL) kunnen veilig worden meegenomen naar het buitenland en gebruikt volgens de onderstaande richtlijnen.

    Vliegreizen

    Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben verschillende regels om producten op batterijen mee aan boord te nemen. Neem tijdig contact op met uw luchtvaartmaatschappij om te weten te komen wat hun regels zijn.

    Voor luchtvaartmaatschappijen die lithium-ionbatterijen van maximaal 100 Wh toestaan in handbagage (een veel voorkomende maar niet universele regel), vallen alle verzorgings- en schoonheidsproducten van Philips met een lithium-ionbatterij ruim binnen deze limiet.

    Neem bij twijfel altijd contact op met uw luchtvaartmaatschappij. 

    Uw Philips-product in het buitenland opladen

    Wanneer u uw verzorgings- en schoonheidsproducten van Philips in het buitenland oplaadt, controleer dan altijd of de stroomvoorziening in dat land compatibel is met de specificaties van de oplader of adapter die u gebruikt. Deze specificaties staan meestal op de stekker/adapter zelf.

    Als het enige verschil het aantal pinnen of de vorm van de stekker is, kan een standaard reisstekker worden gebruikt in combinatie met de stekker/adapter die u thuis gebruikt.

    De informatie op deze pagina is van toepassing op het volgende modelnummer: HS7980/15 , HS9980/15 , HS5980/15 , BRL129/00 , BRE247/00 , BRL159/00 , BRL149/00 , BT3620/15 , BT3617/15 , BT5780/15 , BT7670/15 , BRL127/00 , XP9208/30 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9204/10 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9401/38 , XP9400/31 , XP9207/30 , XP9202/30 , XP9202/10 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , X9002/10 , X9001/30 , X9001/10 , X9000/30 , X9000/10 , XP9405/31 , XP9405/11 , XP9404/46 , XP9404/38 , XP9404/31 , XP9403/31 , XP9402/46 , XP9402/31 , XP9402/11 , BRE237/00 , BRE227/00 , PQ888/06 , S3241/12 , X5012/00 , X5006/00 , X5004/00 , X3053/00 , X3052/00 , BG3007/01 , X3051/00 , X3003/02 , X3003/00 , BG3017/01 , BG3027/03 , X3001/00 , SP9885/35 , BG5021/16 , BRE224/00 , BRE235/00 , BRE265/00 , BRE275/30 , BRE285/00 , SP9841/32 , BRE715/00 , BRE721/00 , BRE735/00 , BRP506/00 , BRP529/00 , BRP531/00 , S7887/63 , S7887/55 , S7887/35 , S7886/78 , S7886/58 , S7886/55 , S7886/35 , S7885/63 , S7885/55 , BT3233/15 , S7882/54 , BT3238/15 , S5898/79 , S5898/50 , S5898/25 , S5889/50 , S5889/11 , S5887/69 , S5887/35 , S5887/13 , BT5515/20 , BT5515/75 , S5885/35 , S5885/25 , S5884/38 , S5884/35 , S5880/50 , S5466/18 , S5466/17 , S3344/13 , S3343/13 , S3342/13 , S3243/12 , S3242/12 , S3145/00 , S3144/00 , S3143/02 , S3143/00 , S1142/02 , S1142/00 , HC3505/15 , S1141/00 , S1134/00 , QP6652/61 , QP6652/35 , QP6552/15 , QP6507/23 , QP6506/15 , QP2834/31 , QP2834/23 , QP2734/23 , QP2724/23 , QP1424/65 , QP1324/20 , NT2650/16 , NT1650/16 , MG3710/15 , MG9555/15 , MG9550/15 , MG9530/15 , MG3721/14 , MG7950/15 , MG7940/75 , MG7920/15 , MG5950/15 , MG5930/15 , QP1924/30 , S9980/54 , SP9882/36 , S9975/54 , QP6552/30 , QP6652/30 , QP6542/15 , QP1324/30 , MG5940/15 , MG5920/15 , MG9553/15 , MG7930/15 , MG9540/15 , MG7940/15 , QP2734/20 , QP6504/15 , MG5917/15 , BT5515/70 , QP4631/65 , QP2824/20 , X3002/00 , QP1924/20 , BG5021/15 , BG3027/05 , S3244/12 , S3341/13 , QP2834/20 , QP215/50 , SP9860/16R1 , S6640/44R1 , SP9820/12R1 , S9531/26R1 , S9711/41R1 , S9711/32R1 , SP9820/18R1 , S9711/31R1 , S9975/55 , S5579/69 , S5885/69 , S9974/55 , S9982/59 , QP2824/30 , SP9871/22 , S9974/35 , S8697/23 , S8692/55 , S9982/55 , S9980/74 , S9980/59 , S7783/63 , BT3239/15 , S3230/52 , S5583/38 , BT3234/15 , S9986/63 , S7882/55 , BRE770/92 , S7887/58 , S5898/35 , S5887/50 , S5887/10 , S8697/55 , S8697/35 , S8696/35 , S8692/35 , S7886/63 , S5884/69 , SP9883/36 , SP9840/31 , SP9883/35 , SP9840/32 , SP9860/13R1 , BRL136/00 , BRL146/00 , BRL166/91 , BRL126/00 , BRL176/00 , QP4530/30 , QP2724/15 , S7887/35R1 , SP9883/35R1 , BRE740/90 , S9031/13R1 , S7783/35 , S9983/55 , S9976/55 , S9975/35 , SP9872/22 , SP9872/22R1 , S9982/54 , S9987/50 , SP9872/15 , S9985/84 , S9987/85 , S7783/78 , S9986/55 , QP2515/16 , S9987/68 , S5572/73R1 , MG5730/35 , MG5720/90 , S9986/58 , S9987/54 , MG3720/35 , S9985/50 , S9986/59 , S9987/55 , S9987/59 , HC9420/15 , BT9810/90 , BT5522/15 , MG5720/13 , BT5522/13 , QP2620/16 , QP2520/16 , BT3222/13 , MG7736/13 , MG9710/93 , BT3222/14 , MG9710/90 , MG9720/90 , MG7736/15 , S5584/57 , HC3525/15 , SP9860/13 , SP9860/16 , SP9861/16 , SP9863/14 , S5290/12R1 , S9721/41R1 , S5588/26 , QP6550/15 , QP6530/60 , QP6530/31 , QP6530/16 , QP6530/15 , QP6550/16 , QP6550/17 , QP6550/30 , QP6650/30 , QP6650/60 , QP6650/61 , S3333/58 , BRE715/01 , BRE735/01 , S5586/66 , S5579/50 , S5589/30 , S7788/59 , S7788/55 , S7786/59 , S7786/55 , S7786/50 , S7783/59 , S7783/55 , S7782/53 , S7782/50 , S5589/38 , S5588/30 , S5587/30 , S5587/10 , S5585/35 , S5585/30 , S5585/10 , S5584/62 , S5584/50 , S5583/10 , S5588/75 , BT3208/15 , NT1650/15 , S5588/38 , S9031/12R1 , BRE740/11 , BRE710/01 , BRE740/10 , BRE730/10 , BRE710/00 , BRE700/00 , BT9810/15 , BT9810/13 , QP310/50 , S3133/57 , QP240/50 , S3134/57 , QP2620/65 , S7370/12R1 , NT3650/16 , NT5650/16 , S5110/06R1 , S5240/06R1 , QP100/51 , S5270/06R1 , BRP505/00 , S5530/06R1 , HC5632/15 , S3333/54 , S3232/52 , S3233/52 , S3134/51 , S1131/41 , S1231/41 , S1232/41 , S3133/51 , S1332/41 , S1333/41 , S3231/52 , MG3715/14 , QP2520/65 , HC5612/15 , HC7650/15 , BRL175/00 , S6650/48 , HC5632/13 , S7970/26 , S7930/16 , HC5650/15 , HC5630/13 , HC5630/15 , S6610/11 , BRE225/00 , BT5502/15 , BT5515/15 , S5941/27 , BRE275/00 , BRE257/00 , BRE255/00 , BRE238/00 , BT5502/13 , BT5515/13 , BT5503/85 , S3552/12 , BT7520/15 , S5100/44 , BT7510/15 , MG7745/15 , S7921/51 , BT7500/15 , BT7512/15 , BT7501/85 , SP9861/16R1 , SP9820/18 , SP9821/12 , SP9861/13 , SP9862/14 , BG7025/13 , BG7020/15 , BG7025/15 , MG7785/20 , HC3510/85 , S9721/31 , QP6505/21 , MG7735/15 , HC3535/15 , BT1218/15 , SW176/05 , SW6710/15 , HC3520/15 , QP150/50 , QP100/50 , QP230/50 , QP2520/64 , HC7450/16 , S1510/42 , S3520/42 , S5250/06 , BT3236/14 , BT3202/14 , BRP586/00 , BRP566/00 , BRE605/00 , BG5020/15 , BG3016/15 , BG3015/15 , MG3720/33 , MG5730/33 , MG3710/33 , BT3212/14 , BCR369/00 , QP610/55 , S3540/06 , HC3510/13 , HC3530/15 , HC3510/15 , BG5020/13 , BRL146/20 , BT3207/14 , BT3206/14 , BT3237/14 , BT3226/14 , BT3216/14 , BT3206/13 , BG3010/13 , BRP545/00 , BG3010/15 , SW6700/14 , SW7700/67 , SW9700/67 , SW3700/07 , SW5700/07 , BRE632/00 , S7520/69 , S7520/41 , S7522/50 , S7730/26 , S5210/06 , MG7720/15 , MG7730/15 , MG3740/15 , BRE652/00 , S9211/31 , MG7715/15 , QP6510/64 , BCR430/00 , HC5450/90 , S5073/62 , S7311/66 , BT7204/80 , BT5190/85 , S9211/41 , QP2630/30 , QP2620/25 , QP2620/20 , QP610/50 , QP6620/20 , QP620/50 , S5270/06 , BT1216/15 , BT7204/85 , NT1151/15 , MG3730/15 , MG3730/13 , MG3720/15 , S5550/10 , S5572/40 , S5630/41 , S5630/45 , S5650/41 , S5672/26 , S5530/06 , S5550/06 , S5572/10 , S3510/06 , BT9297/15 , MG7720/13 , MG5735/15 , MG5730/15 , MG5720/15 , MG5740/15 , MG7770/15 , QP6520/60 , HC5440/85 , S1520/41 , QP2520/60 , HC3400/15 , QP6510/30 , QP2520/20 , QP6520/20 , QP6510/20 , QP2520/30 , NT5171/15 , S5070/65 , S9171/69 , BRE611/00 , S9551/63 , S8860/61 , BRE644/00 , BRE631/00 , BRE651/00 , S1510/04 , S3520/06 , S1100/04 , BT7204/15 , BT7201/15 , BRL140/00 , BRE650/00 , BRE630/00 , BRE620/00 , BRE610/00 , S3120/06 , S3110/06 , S1520/04 , QP220/55 , S1310/04 , BRE394/20 , QP6520/30 , BT7220/15 , QP2530/30 , BT7210/15 , QP2520/25 , HC5438/80 , HC3420/17 , S5620/41 , QT4013/16 , S5420/59 , BRE640/00 , BRP535/00 , BRL140/10 , BRL180/00 , BRL160/00 , BRL170/00 , BRL130/00 , QT4015/16 , QP210/50 , QP2530/20 , QP220/50 , S5130/06 , S7370/12 , S7310/12 , S728/17 , BT5200/16 , BT5203/15 , BT5205/16 , BT5210/16 , S738/17 , S7510/41 , BT405/15 , S7530/50 , S7780/64 , S7710/26 , S5520/45 , S5510/45 , S5400/26 , S5320/06 , S5310/06 , S5150/26 , S5140/26 , S5050/04 , S5620/12 , S7370/41 , HC3410/85 , HC9450/15 , HC7460/15 , NT5175/16 , NT3160/10 , HC9450/20 , NT5176/16 , AT918/16 , HC3424/80 , NT1150/10 , NT5180/15 , MG1100/16 , HC9450/13 , HC9490/15 , S9911/10 , QT4005/15 , BG2025/15 , BG2024/15 , AT941/18 , QT4024/32 , S9151/41 , BT9280/32 , AT889/16 , S9161/31 , AT751/16 , S9111/31 , S9111/41 , S9511/31 , AT941/19 , S9171/31 , S9521/31 , S9112/43 , S9151/42 , S9031/13 , AT886/16 , BT7090/32 , HC5450/16 , HC5440/80 , HC3410/15 , HC7450/80 , HC5450/80 , HC3420/15 , BT7085/32 , HC5440/15 , HC5440/16 , BT5270/32 , BT9290/32 , NT9145/10 , QT4000/15 , NT9110/30 , AT620/14 , BG2036/32 , BG2026/32 , AT751/80 , AT880/44 , AT890/20 , AT750/20 , BG2039/40 , NT9130/16 , NT9130/40 , BG2000/40 , AT893/20 , AT750/41 , AT893/41 , AT890/41 , AT891/16 , AT752/20 , AT753/20 , AT940/20 , AT890/16 , AT750/16 , AT754/16 , AT750/17 , AT891/14 , AT890/17 , AT751/14 , NT9110/50 , QT4019/40 , QT4019/15 , NT9105/15 , QT4022/41 , QT4022/15 , QT4022/32 , QT4090/15 , QT4075/32 , QT4070/41 , QT4070/32 , QT4070/15 , QT4050/41 , QT4050/32 , QT4050/15 , QT4090/32 , BG2040/34 , QT4045/70 , QT4021/98 , QT4021/16 , QT4021/50 , QT4021/63 , BG2030/60 , NT9110/10 , BG2000/10 , QT4020/30 , NT9110/60 , BG2022/30 . Klik hier om meer artikelnummers te zien Klik hier om minder artikelnummers te tonen

    Veelgestelde vragen

    Andere nuttige links

    Hulp nodig bij uw product?

    Contact opnemen met Philips

    We helpen je graag

    Contact opnemen met Philips

    We helpen je graag

    Hebt u een andere vraag?

    Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

    Startpagina voor ondersteuning

    Meld je aan en ontvang:

    Een welkomstgeschenk van €10 korting

     

    Exclusieve kortingen en vroege toegang tot aanbiedingen

     

    Updates over Philips innovaties en tips voor een gezonde levensstijl

    Meld je aan en ontvang:

    *
    Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over producten, diensten, evenementen en promoties van Philips. Ik kan me op elk moment gemakkelijk uitschrijven!
    Wat betekent dit?

    Ontdek Mijn Philips

    Krijg garantie op producten

    Krijg eenvoudig toegang tot product ondersteuning

    Kom in aanmerking voor promoties en speciale aanbiedingen

    Registreren
    Warranty icon

    Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
    genieten

    Bekijk ons garantiebeleid
    Refurbishment icon

    Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

    Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
    Parts and accessories

    Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

    Shop onderdelen en accessoires
    Sustainability icon

    Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

    Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

    *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

    Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

    Ik begrijp het

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.