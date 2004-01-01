U kunt alle verkrijgbare soorten scheerschuim of scheergel gebruiken om nat te scheren met uw Philips Wet & Dry elektrisch scheerapparaat.

Nat scheren verbruikt meer energie en kan de accu van uw scheerapparaat sneller ontladen, maar heeft geen invloed op de prestaties van het scheerapparaat.

Opmerking: Controleer altijd of het scheerapparaat waterbestendig is voordat u het nat maakt. Raadpleeg de handleiding (ook online verkrijgbaar) of kijk op de achterkant van uw scheerapparaat of er een kraan- of badkuipsymbool te zien is.