Wat kan ik gebruiken om mijn Philips-producten via USB op te laden?
Opmerking: lees de onderstaande veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u het product oplaadt. Raadpleeg voor alle belangrijke veiligheidsinformatie de documenten die bij het product zijn geleverd.
Veiligheid staat voorop
Als u het Philips-product oplaadt in een vochtige omgeving (bijv. in de badkamer), gebruik dan altijd een IPX4-adapter om ervoor te zorgen dat het apparaat veilig kan worden opgeladen. IPX4 geeft aan dat de adapter spatwaterbestendig is.
Welke adapter u ook kiest, zorg ervoor dat deze voldoet aan de onderstaande vereisten (deze informatie staat meestal op de adapter zelf).
Ingangsspanning: 100-240 V.
Uitgangsspanning: 5 V.
RF-uitgangsvermogen: 1 A of hoger.
Waterdichtheid: IPX4* voor vochtige omgevingen.
Keurmerk: Relevant keurings-/certificeringsmerk voor uw land (bijv. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, enz.)
Belangrijk: Het gebruik van een niet-gecertificeerde voedingsadapter kan leiden tot gevaarlijke situaties of ernstig letsel. Koppel het product altijd los van de adapter voordat u het met water reinigt.
*Tip: de X in IPX4 is een tijdelijke aanduiding en er kan in plaats daarvan een ander cijfer (bijvoorbeeld IP24 of IP44) worden weergegeven in de beschrijving van een adapter. Zolang het tweede cijfer na "IP" "4" is, is de adapter geclassificeerd als spatwaterdicht.
Philips-adapter
Als u geen adapter hebt, kunt u rechtstreeks bij Philips een geschikte adapter kopen. Het modelnummer van de adapter is afhankelijk van het type product dat u hebt.
Verzorgings- en schoonheidsproducten van Philips - OneBlade, Head Pro, scheerapparaten, ladyshaves, groomers en tondeuses:
Philips HQ87 IPX4-adapter.
Philips Sonicare - elektrische tandenborstels en flossers:
Philips WAA1001 spatwaterbestendige IPX4-adapter (wit) of Philips WAA2001 spatwaterbestendige IPX4-adapter (zwart).
Een Philips-adapter kopen:
