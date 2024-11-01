Zoektermen

0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    Philips-ondersteuning

    Wat kan ik gebruiken om mijn Philips-producten via USB op te laden?

    Gepubliceerd op 11 augustus 2025
    Als het Philips-product voor persoonlijke verzorging wordt geleverd met een USB-oplaadkabel, laadt u het op met behulp van de kabel in combinatie met een Philips IPX4-wandadapter of een andere geschikte oplaadmethode, zoals hieronder vermeld.

    Opmerking: lees de onderstaande veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u het product oplaadt. Raadpleeg voor alle belangrijke veiligheidsinformatie de documenten die bij het product zijn geleverd.

    Veiligheid staat voorop

    Als u het Philips-product oplaadt in een vochtige omgeving (bijv. in de badkamer), gebruik dan altijd een IPX4-adapter om ervoor te zorgen dat het apparaat veilig kan worden opgeladen. IPX4 geeft aan dat de adapter spatwaterbestendig is.

    Welke adapter u ook kiest, zorg ervoor dat deze voldoet aan de onderstaande vereisten (deze informatie staat meestal op de adapter zelf).

    Ingangsspanning: 100-240 V.
    Uitgangsspanning: 5 V.
    RF-uitgangsvermogen: 1 A of hoger.
    Waterdichtheid: IPX4* voor vochtige omgevingen.
    Keurmerk: Relevant keurings-/certificeringsmerk voor uw land (bijv. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, enz.)

    Belangrijk: Het gebruik van een niet-gecertificeerde voedingsadapter kan leiden tot gevaarlijke situaties of ernstig letsel. Koppel het product altijd los van de adapter voordat u het met water reinigt. 

    *Tip: de X in IPX4 is een tijdelijke aanduiding en er kan in plaats daarvan een ander cijfer (bijvoorbeeld IP24 of IP44) worden weergegeven in de beschrijving van een adapter. Zolang het tweede cijfer na "IP" "4" is, is de adapter geclassificeerd als spatwaterdicht.

    Philips-adapter

    Als u geen adapter hebt, kunt u rechtstreeks bij Philips een geschikte adapter kopen. Het modelnummer van de adapter is afhankelijk van het type product dat u hebt.

    Verzorgings- en schoonheidsproducten van Philips - OneBlade, Head Pro, scheerapparaten, ladyshaves, groomers en tondeuses:
    Philips HQ87 IPX4-adapter. 

    Philips Sonicare - elektrische tandenborstels en flossers:
    Philips WAA1001 spatwaterbestendige IPX4-adapter (wit) of Philips WAA2001 spatwaterbestendige IPX4-adapter (zwart).

    Een Philips-adapter kopen:

    • Als u in de Verenigde Staten woont, klik dan hier om een adapter aan te vragen
    • Als u in Canada woont, klik dan hier en neem contact op met de klantenservice voor hulp.
    • Als u ergens anders ter wereld woont, klik dan hier en voer het relevante modelnummer van de adapter in de zoekbalk bovenaan de pagina in. De zoekbalk bovenaan deze pagina is geoptimaliseerd om ondersteuningsinformatie over producten te vinden. Daarom is het belangrijk om op de link te klikken en de zoekfunctie op de nieuwe pagina te gebruiken, niet op deze pagina.

    Geïntegreerde USB-aansluitingen/-uitgangen

    U kunt een speciale USB-aansluiting in een gebouw gebruiken om het product op te laden, mits deze voldoet aan de specificaties in het gedeelte 'Veiligheid staat voorop'. Haal de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het met water reinigt.

    USB-adapter van een ander merk

    U kunt een USB-wandadapter van elk bekend merk gebruiken om het product op te laden, mits deze voldoet aan de specificaties in het gedeelte 'Veiligheid staat voorop'. Deze informatie moet op de adapter zelf staan, zoals in het onderstaande voorbeeld:
    Afbeelding van de specificaties die op een USB-adapterstekker staan

    De informatie op deze pagina is van toepassing op het volgende modelnummer: HS7980/15 , HS9980/15 , HS5980/15 , BRL138/00 , BRL149/00 , BRL129/00 , BRL159/00 , BRL127/00 , X9002/10 , X9001/30 , XP9402/46 , XP9402/31 , X9001/10 , X9000/30 , X9000/10 , XP9402/11 , XP9401/38 , XP9405/11 , XP9400/31 , XP9405/31 , XP9208/30 , XP9207/30 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9404/46 , XP9204/10 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9404/38 , XP9404/31 , XP9202/30 , XP9403/31 , XP9202/10 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , S5889/50 , BG3017/01 , BG3027/03 , BG5021/16 , BT3233/15 , BT3238/15 , MG5930/15 , MG5950/15 , MG7920/15 , MG7940/75 , MG7950/15 , MG9550/15 , QP1324/20 , QP1424/65 , QP2724/23 , QP2734/23 , QP2734/30 , QP2834/23 , QP2834/31 , QP4631/30 , QP6506/15 , QP6507/23 , QP6552/15 , QP6652/35 , QP6652/61 , S1141/00 , S1142/00 , S1142/02 , S3143/00 , S3143/02 , S3144/00 , S3145/00 , S3241/12 , S3242/12 , S3243/12 , S3342/13 , S3343/13 , S3344/13 , S5880/50 , S5884/35 , S5884/38 , S5885/25 , S5885/35 , S5887/13 , S5887/35 , S5887/69 , S5889/11 , BG3007/01 , S5898/25 , S5898/50 , S5898/79 , S7882/54 , S7885/55 , S7885/63 , S7886/35 , S7886/55 , S7886/58 , S7886/78 , S7887/35 , S7887/55 , S7887/63 , S7887/78 , X3001/00 , X3003/00 , X3003/02 , X5004/00 , X5006/00 , X5012/00 , QP1924/30 , QP2724/31 , QP6552/30 , QP6652/30 , XP9405/11R1 , QP6542/15 , QP1324/30 , MG7940/15 , MG5920/15 , MG7930/15 , MG5940/15 , QP2734/20 , MG5917/15 , QP2734/31 , QP4631/65 , QP2724/20 , QP2834/20 , X3002/00 , BG5021/15 , BG3027/05 , S3244/12 , S3341/13 , QP2824/20 , QP1924/20 , S5885/69 , QP2824/30 , BT3234/15 , S8692/55 , S8697/23 , BT3239/15 , S7882/55 , S5887/10 , S7886/63 , S8692/35 , S8697/35 , S8697/55 , S7887/58 , S5887/50 , S5898/35 , QP2724/30 , S5884/69 , BRL136/00 , BRL146/00 , BRL176/00 , BRL126/00 , BRL166/91 , QP4530/30 , QP2824/20R1 , QP2724/20R1 , QP2734/20R1 , QP2724/15 , QP2824/30R1 , QP2734/30R1 , QP2834/20R1 , CP1800/01 , CP1801/01 , QP4530/30R1 , BT1218/15 , BRL146/20 , BT1216/15 , S5887/10R1 . Klik hier om meer artikelnummers te zien Klik hier om minder artikelnummers te tonen

    Veelgestelde vragen

    Andere nuttige links

    Hulp nodig bij uw product?

    Contact opnemen met Philips

    We helpen je graag

    Contact opnemen met Philips

    We helpen je graag

    Hebt u een andere vraag?

    Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

    Startpagina voor ondersteuning

    Meld je aan en ontvang:

    Een welkomstgeschenk van €10 korting

     

    Exclusieve kortingen en vroege toegang tot aanbiedingen

     

    Updates over Philips innovaties en tips voor een gezonde levensstijl

    Meld je aan en ontvang:

    *
    Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over producten, diensten, evenementen en promoties van Philips. Ik kan me op elk moment gemakkelijk uitschrijven!
    Wat betekent dit?

    Ontdek Mijn Philips

    Krijg garantie op producten

    Krijg eenvoudig toegang tot product ondersteuning

    Kom in aanmerking voor promoties en speciale aanbiedingen

    Registreren
    Warranty icon

    Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
    genieten

    Bekijk ons garantiebeleid
    Refurbishment icon

    Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

    Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
    Parts and accessories

    Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

    Shop onderdelen en accessoires
    Sustainability icon

    Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

    Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

    *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

    Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

    Ik begrijp het

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.