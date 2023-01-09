Philips-ondersteuning Hoe maak ik mijn Philips OneBlade schoon?

Door uw OneBlade regelmatig na elk gebruik schoon te maken, werkt het apparaat efficiënt en krijgt u het best mogelijke scheerresultaat. Volg de onderstaande stappen om het apparaat schoon te maken:

Stoot het handvat niet tegen de gootsteen of andere harde oppervlakken om schade aan uw OneBlade te voorkomen. Verwijder de opzetstukken van het apparaat en blaas eventueel achtergebleven haar op het mes weg. Schakel uw OneBlade in en spoel het mes en het handvat met lauw water. Spoel de opzetstukken afzonderlijk af onder lauw water.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP1924/24 , QP1424/65 , QP2834/31 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›