Hoe maak ik mijn Philips OneBlade schoon?

Door uw OneBlade regelmatig na elk gebruik schoon te maken, werkt het apparaat efficiënt en krijgt u het best mogelijke scheerresultaat. Volg de onderstaande stappen om het apparaat schoon te maken:
Stoot het handvat niet tegen de gootsteen of andere harde oppervlakken om schade aan uw OneBlade te voorkomen.
Verwijder de opzetstukken van het apparaat en blaas eventueel achtergebleven haar op het mes weg. Schakel uw OneBlade in en spoel het mes en het handvat met lauw water.
Spoel de opzetstukken afzonderlijk af onder lauw water.
Droog het mes niet af met een handdoek of een tissue. Laat het apparaat en de opzetstukken aan de lucht drogen. Probeer geen haar van het apparaat te verwijderen met scherpe voorwerpen zoals een pincet.
Raadpleeg de digitale gebruiksaanwijzing of neem contact met ons op voor meer informatie over het onderhoud van uw Philips OneBlade.
Let op: De accessoires die bij uw product zijn geleverd, kunnen afwijken van de accessoires die in de onderstaande afbeelding worden weergegeven. De reinigingsinstructies zijn echter van toepassing op alle OneBlade modellen.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:QP1924/24 , QP1424/65 , QP2834/31 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›