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Philips-ondersteuning

Hoe vervang ik de mesjes van mijn Philips OneBlade?

Wanneer het mes van uw OneBlade niet langer optimale scheerresultaten biedt, kunt u dit snel vervangen door de onderstaande instructies te volgen.

Onder in dit artikel vindt u een video met verdere aanwijzingen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP1924/24 , QP2834/23 , QP6542/19 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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