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De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP1924/24 , QP2834/23 , QP6542/19 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Wanneer moet ik het mesje van mijn Philips OneBlade vervangen?
Kan ik mijn Philips OneBlade gebruiken als het is aangesloten op het stopcontact?
Hoe maak ik mijn Philips OneBlade schoon?
Kan ik een willekeurige USB-stekkeradapter gebruiken om mijn Philips OneBlade op te laden?
Hoe vervang ik de mesjes van mijn Philips OneBlade?