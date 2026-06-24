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De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP1924/24 , QP1424/65 , QP1324/20 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Hoe maak ik mijn Philips OneBlade schoon?
Kan ik mijn Philips OneBlade gebruiken als het is aangesloten op het stopcontact?
Hoe vervang ik de mesjes van mijn Philips OneBlade?
Kan ik een willekeurige USB-stekkeradapter gebruiken om mijn Philips OneBlade op te laden?
Waar kan ik het model- of serienummer van mijn Philips-groomer, -trimmer en -tondeuse vinden?