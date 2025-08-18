Philips-ondersteuning Wanneer moet ik het mesje van mijn Philips OneBlade vervangen?

Controleer de slijtage-indicator op uw OneBlade om te bepalen wanneer u het mesje moet vervangen. Wanneer het vervangingssymbool duidelijk zichtbaar is, is het tijd om het mesje te vervangen. Elk mesje gaat gemiddeld ongeveer vier maanden mee, maar dit kan verschillen afhankelijk van uw routine.



U kunt de staat van uw mesje ook volgen in de Philips OneBlade-app.

Tip: OneBlade Intimate-mesjes kunnen afwijken van de onderstaande richtlijnen, omdat de huidbeschermer er mogelijk voor kan zorgen dat het vervangingssymbool niet zichtbaar wordt. Elk mesje is ontworpen om ongeveer vier maanden mee te gaan, maar dit is afhankelijk van uw routine. U moet het mesje vervangen als u merkt dat het minder goed werkt.

Vervangingsindicator Uw OneBlade is uitgerust met een slijtage-indicator voor het mesje die geleidelijk zichtbaar wordt. Tijdens het gebruik verschijnt er langzaam een pijlsymbool op het mesje. Wanneer dit symbool (rechts op de onderstaande afbeelding) duidelijk zichtbaar is, is het tijd om uw mesje te vervangen.



Bij sommige oudere mesjes wordt een groene balk (links op de onderstaande afbeelding) zichtbaar in plaats van het pijlsymbool.



Voor optimale prestaties raadt Philips aan om het mesje om de vier maanden te vervangen.



Ga naar onze onlineshop om nieuwe mesjes voor uw OneBlade te kopen. Philips OneBlade-app Naast het controleren van de slijtage-indicator kunt u de staat van uw mesje bijhouden door de Philips OneBlade-app te downloaden. Op basis van uw routine laat de app u weten wanneer het tijd is om na te denken over het vervangen van uw mes.