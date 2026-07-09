Philips-ondersteuning Wat betekenen de lampjes op mijn Philips OneBlade?

De lichtring op het handvat van uw OneBlade kan in verschillende kleuren oplichten. Hieronder ziet u wat deze kleuren betekenen en welke actie u moet ondernemen.



Let op: de eerste keer dat u uw apparaat inschakelt, doorloopt het alle beschikbare kleuren om u welkom te heten in de wereld van OneBlade!

Blauw licht Knipperend blauw lampje: Uw OneBlade bevindt zich in de verbindingsmodus, wat betekent dat hij zoekt naar uw mobiele apparaat of bezig is verbinding te maken.

Uw OneBlade bevindt zich in de verbindingsmodus, wat betekent dat hij zoekt naar uw mobiele apparaat of bezig is verbinding te maken. Continu blauw lampje: Uw OneBlade is via Bluetooth verbonden met uw mobiele apparaat. Oranje lampje Knipperend oranje lampje: Als de lichtring begint te knipperen en oranje wordt, is de batterij van uw OneBlade bijna leeg. Wanneer de lichtring snel oranje knippert, is de batterij van uw OneBlade leeg. Wit licht Knipperend wit lampje : Uw OneBlade wordt opgeladen!

: Uw OneBlade wordt opgeladen! Continu wit lampje: Uw OneBlade is volledig opgeladen en klaar voor gebruik. Om energie te besparen, gaat het lampje ongeveer 30 minuten nadat het apparaat volledig is opgeladen uit.