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Philips-ondersteuning

Wat betekenen de lampjes op mijn Philips OneBlade?

De lichtring op het handvat van uw OneBlade kan in verschillende kleuren oplichten. Hieronder ziet u wat deze kleuren betekenen en welke actie u moet ondernemen.

Let op: de eerste keer dat u uw apparaat inschakelt, doorloopt het alle beschikbare kleuren om u welkom te heten in de wereld van OneBlade!

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP6507/23 , QP6506/15 , QP6542/19 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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