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Wanneer u zich aanmeldt voor een OneBlade Club-abonnement van Philips, kunt u de frequentie voor het vervangen van mesjes selecteren.
Op basis van de door u gekozen frequentie worden uw nieuwe mesjes op uw adres afgeleverd, zodat u altijd een scherp mes bij de hand hebt voor uw volgende scheerbeurt.
Hoewel het handgreepabonnement na 12 maanden automatisch eindigt, blijft het abonnement voor vervangende mesjes van kracht totdat u dit annuleert.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP6652/61 , QP6506/15 , QP6507/23 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Wat is een OneBlade Club-abonnement voor vervangende mesjes?
Hoe weet ik of mijn Philips OneBlade volledig is opgeladen?
Wanneer moet ik het mesje van mijn Philips OneBlade vervangen?
Kan ik mijn Philips OneBlade gebruiken als het is aangesloten op het stopcontact?
Hoe maak ik mijn Philips OneBlade schoon?