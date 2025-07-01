Philips-ondersteuning Wat is een OneBlade Club-abonnement voor vervangende mesjes?

Wanneer u zich aanmeldt voor een OneBlade Club-abonnement van Philips, kunt u de frequentie voor het vervangen van mesjes selecteren.



Op basis van de door u gekozen frequentie worden uw nieuwe mesjes op uw adres afgeleverd, zodat u altijd een scherp mes bij de hand hebt voor uw volgende scheerbeurt.



Hoewel het handgreepabonnement na 12 maanden automatisch eindigt, blijft het abonnement voor vervangende mesjes van kracht totdat u dit annuleert.