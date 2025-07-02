Philips-ondersteuning Hoe gebruik ik mijn OneBlade op mijn lichaam?

U kunt Philips OneBlade gebruiken om lichaamshaar te trimmen, scheren en stylen, ook op intieme lichaamsdelen. Voor het scheren van grotere delen van het lichaam, zoals uw benen, armen of bovenlichaam, kunt u uw gewone OneBlade-mes met alle hulpstukken gebruiken. Gebruik de onderstaande opzetstukken voor het trimmen en het scheren van gevoelige lichaamsdelen zoals de lies of oksels.

Tip: U kunt een OneBlade-lichaamsset kopen in onze online winkel. De lichaamsset is compatibel met alle OneBlade-modellen, inclusief de OneBlade Pro en OneBlade.



Opmerking: Philips OneBlade is ontworpen voor het trimmen en scheren van gezichts- en lichaamshaar. Het is niet bedoeld voor het trimmen of scheren van het haar op uw hoofd (hoofdhuid). Raadpleeg het assortiment haartrimmers en multigroomers van Philips voor een product dat geschikt is voor hoofdhaar.



Scheren met OneBlade Intimate Philips OneBlade Intimate-mesjes zorgen voor een glad scheerresultaat en verminderen de kans op wondjes en sneetjes.



Scheeradvies voor mannen: Wanneer u uw scrotum scheert, is het belangrijk dat u de vingers van uw vrije hand gebruikt om de huid te spreiden en deze zo strak mogelijk te houden. Dit zorgt voor een glad oppervlak waar het mesje overheen kan glijden voor betere scheerresultaten en minder kans op snijwondjes. Scheer het scrotum in delen en zorg ervoor dat de huid strak en zonder rimpels blijft.



Scheeradvies voor vrouwen: Als u de binnenkant van uw buitenste schaamlippen scheert, zorgt u ervoor dat u de buitenste schaamlippen op zo'n manier strak trekt dat het mes niet in contact kan komen met de binnenste schaamlippen. Bescherm de binnenste schaamlippen met uw vrije hand.



Volg de onderstaande stappen om met het huidbeschermingsopzetstuk te scheren:



1. Bevestig het Intimate-mes aan het handvat van uw OneBlade.

2. Druk op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen.

3. Trek met twee vingers van uw vrije hand aan een klein huidgebied om de huid strak te trekken zodat de haren rechtop gaan staan. Plaats het mes alleen op een volledig strakgetrokken huid. Raadpleeg de bovenstaande tips voor meer informatie.

4. Zorg ervoor dat het mes volledig in contact is met de huid en niet onder een hoek wordt gehouden.

5. Beweeg het apparaat langzaam en oefen lichte druk uit. Zorg er tijdens het scheren voor dat uw huid strak blijft.



Als u klaar bent met scheren, schakelt u het apparaat uit en maakt u het grondig schoon.



Raadpleeg de veelgestelde vraag Hoe maak ik mijn OneBlade schoon? voor gedetailleerde instructies.

Scheren met het opzetkapje voor de gevoelige huid Zorg er bij het trimmen en scheren van gevoelige gebieden voor dat u uw haar wast voordat u begint. Het opzetkapje voor gevoelige huid zorgt voor een glad scheerresultaat en vermindert de kans op wondjes en sneetjes.



Het opzetkapje voor gevoelige huid gebruikt u zo:



1. Bevestig het opzetkapje voor de gevoelige huid aan het mesje van uw apparaat en druk zachtjes tot het vastklikt.



2. Maak vloeiende, gelijkmatige bewegingen met uw OneBlade. Beweeg het scheerapparaat heen en weer om ervoor te zorgen dat u geen enkele haartjes mist. Trek de huid indien nodig met uw vrije hand strak om gerimpelde gebieden zoals het scrotum te scheren.



3. Wanneer u klaar bent met scheren, verwijdert u het opzetstuk van het apparaat. Spoel het opzetstuk en uw OneBlade af en maak deze schoon met lauw water.

Scheren met de lichaamskam Met de lichaamskam trimt u uw lichaamshaar tot een lengte van 5 mm (3/16 inch). Gebruik om hygiënische redenen niet dezelfde trimkam op uw gezicht en andere lichaamsdelen.



De lichaamskam gebruikt u zo:



1. Bevestig de lichaamskam aan het mes van uw apparaat en druk zachtjes tot het vastklikt.

2. Scheer met de lichaamskam erop. Trim tegen de haargroeirichting in voor de beste resultaten.

3. Wanneer u klaar bent met scheren, verwijdert u het opzetstuk van het apparaat. Spoel het opzetstuk en uw OneBlade af en maak deze schoon met lauw water.