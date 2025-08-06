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Philips-ondersteuning

Kan ik mijn Philips OneBlade nat of droog gebruiken?

Alle Philips OneBlade-modellen kunnen worden gebruikt op een natte of droge huid, met scheergel of -schuim, of zelfs in bad of onder de douche.

Droog scheren levert vaak betere resultaten op (omdat nat haar aan de huid blijft plakken), maar u kunt scheren zoals u dat wilt. Als u scheerschuim of scheergel gebruikt, spoel het mes dan regelmatig schoon met water voor de beste resultaten.

Tip: hoewel sommige producten een klepje voor de oplaadpoort hebben, is dit niet het geval voor Philips OneBlade. U kunt uw OneBlade in bad of onder de douche gebruiken zonder de oplaadpoort af te dekken. 

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP6552/15 , QP6652/35 , QP6506/15 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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