Kan ik mijn Philips OneBlade nat of droog gebruiken?

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Alle Philips OneBlade-modellen kunnen worden gebruikt op een natte of droge huid, met scheergel of -schuim, of zelfs in bad of onder de douche.
Droog scheren levert vaak betere resultaten op (omdat nat haar aan de huid blijft plakken), maar u kunt scheren zoals u dat wilt. Als u scheerschuim of scheergel gebruikt, spoel het mes dan regelmatig schoon met water voor de beste resultaten.
Tip: hoewel sommige producten een klepje voor de oplaadpoort hebben, is dit niet het geval voor Philips OneBlade. U kunt uw OneBlade in bad of onder de douche gebruiken zonder de oplaadpoort af te dekken.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP6552/15 , QP6652/35 , QP6506/15 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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