Philips-ondersteuning Kan ik mijn Philips OneBlade nat of droog gebruiken?

Alle Philips OneBlade-modellen kunnen worden gebruikt op een natte of droge huid, met scheergel of -schuim, of zelfs in bad of onder de douche.

Droog scheren levert vaak betere resultaten op (omdat nat haar aan de huid blijft plakken), maar u kunt scheren zoals u dat wilt. Als u scheerschuim of scheergel gebruikt, spoel het mes dan regelmatig schoon met water voor de beste resultaten.

Tip: hoewel sommige producten een klepje voor de oplaadpoort hebben, is dit niet het geval voor Philips OneBlade. U kunt uw OneBlade in bad of onder de douche gebruiken zonder de oplaadpoort af te dekken.