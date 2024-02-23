Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP6552/15 , QP2834/23 , QP6652/35 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Welke apparaten kan ik verbinden met de Philips OneBlade-app?
Kan ik mijn Philips OneBlade nat of droog gebruiken?
Hoe weet ik of mijn Philips OneBlade volledig is opgeladen?
Wanneer moet ik het mesje van mijn Philips OneBlade vervangen?
Hoe annuleer ik mijn OneBlade Club-abonnement voor vervangende mesjes?