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De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP2734/23 , QP2724/23 , QP2834/31 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Hoe bevestig ik opzetstukken aan mijn Philips OneBlade?
Waarom duurt het langer dan verwacht voordat mijn product is opgeladen?
Kan ik mijn verzorgings- of schoonheidsproduct van Philips mee op reis nemen?
Hoe gebruik ik mijn OneBlade op mijn lichaam?
Kan ik een willekeurige USB-stekkeradapter gebruiken om mijn Philips OneBlade op te laden?