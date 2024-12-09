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Philips-ondersteuning

Hoe bevestig ik opzetstukken aan mijn Philips OneBlade?

Raadpleeg de onderstaande informatie om meer te weten te komen over het bevestigen en verwijderen van trimkammen, kapjes en andere opzetstukken voor uw Philips OneBlade.

Goed om te weten: de technieken voor het bevestigen en verwijderen van trimkammen en kapjes zijn hetzelfde, ongeacht welk OneBlade-model u hebt (inclusief varianten die niet worden weergegeven in de onderstaande afbeelding).

Hoe bevestig ik opzetstukken aan mijn Philips OneBlade?

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP2734/23 , QP2724/23 , QP2834/31 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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