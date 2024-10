Si un produit s’avère en panne, en aucun cas la garantie Philips ne peut donner droit à des dommages et intérêts (exemple : la perte de données). La garantie Philips ne s’applique pas si : - La preuve d’achat a été modifiée d’une manière quelconque ou rendue illisible. - La référence du produit et/ou le numéro de série (le cas échéant) sur le produit a été modifié, enlevé ou rendu illisible. - Les réparations ou modifications et changements du produit ont été effectués par des organismes ou personnes non agréés. - Le produit a été utilisé de façon non conforme à son usage initial si celui-ci a été mentionné dans le manuel d’utilisation. - Le défaut a été causé par une mauvaise utilisation ou installation du produit, ou par des conditions d’environnement qui ne sont pas en conformité avec les conditions d’utilisation mentionnées dans le manuel d’utilisation. - Le défaut est dû à la connexion de périphériques, d’équipements additionnels ou d’accessoires non compatibles avec les produits Philips mentionnés dans le manuel d’utilisation. - Le dommage est causé par un événement de force majeure tel que : foudre, voltage non conforme et non adapté, dégât des eaux ou incendie, catastrophe naturelle ou accident de transport. - Le dommage est causé par un animal.- Le produit est défectueux en raison d’accessoire qui peuvent être considérées comme consommable par leur nature, ou en raison d’accessoires en verre. - Le produit a fait l’objet d’une adaptation à des fins de mise en conformité avec les normes techniques ou de sécurité applicables dans un pays autre que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l’origine.