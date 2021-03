Vibreur intégré pour un réveil doux et discret

Réveillez-vous agréablement grâce aux douces vibrations de cette fonction. Réglez simplement le sélecteur de type d'alarme sur le mode Vibration, et à l'heure programmée, les vibrations vous réveilleront. Localisées, elles ne réveilleront que vous, et pas votre partenaire. Puisque nous ne nous réveillons pas tous avec la même facilité, deux niveaux de vibrations sont disponibles. Toutefois, même au niveau le plus élevé, le réveil ne vibre que pour vous, et non pour votre partenaire. Les personnes au sommeil lourd peuvent opter pour le buzzer en alarme de secours, afin de se réveiller immanquablement à temps.