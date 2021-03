Slank, plat ontwerp voor comfortabele plaatsing onder uw kussen.

Deze wekker is ontworpen om onder uw kussen te liggen, hij is niet alleen ultra slank maar hij heeft ook geen scherpe hoeken of uitsteeksels. De knoppen zijn gelijk aan de oppervlakte en de standaard is weg te vouwen in de achterkant. U voelt deze wekker nauwelijks onder kussen en kunt comfortabel slapen zo lang u dat wilt.