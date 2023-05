35 h d'autonomie avec le boîtier de charge compatible Qi

Lorsque ces écouteurs et le boîtier sont entièrement chargés, vous disposez de plus d'une journée d'autonomie dans votre poche pour vos déplacements. De plus, la musique s'interrompt si vous retirez un écouteur, afin que vous ne manquiez jamais une seule note. Le boîtier compatible Qi peut être chargé sans fil ou via USB-C.