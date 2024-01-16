Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
TAT8506BK/00
Ruisonderdrukking Pro
Onderdrukking van windgeluid
Geraffineerd ontwerp
Universele bevestiging
Richt u op de geluiden die u wilt horen. Hybride ruisonderdrukking maakt gebruik van meerdere microfoons en geavanceerde audioverwerking om extern geluid weg te filteren. U kunt de Bewustzijnsmodus activeren door een oordopje aan te raken en u kunt de onderdrukking van windgeluid regelen via de Philips Headphones-app.
Of het nu gaat om een nummer of een podcast: Perfect afgestemde drivers van 13 mm zorgen voor een rijke bas en een mooie helderheid. Het geluid wordt onderbroken als u een oordopje uitdoet en de beste codec voor uw iOS- of Android-apparaat wordt automatisch geselecteerd. U geniet van superieur geluid, ongeacht de streamingservice die u gebruikt.
Het ronde design van deze oortjes is een echte blikvanger en u kunt een donkere of lichte kleurencombinatie kiezen die bij uw look past. Siliconen oordopjes in zes maten en een extra paar van schuimrubber zorgen voor een stevige, comfortabele pasvorm.
Prijzen
3.9
van 5
16
Reviews & awards
Appie62
16/01/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Een geweldige ervaring
Een fijne kwaliteit super geluid en bas zit goed dit is mijn tweede earpod de was ook een goede en deze is nog beter geweldig
Voordelen
Goede kwaliteit,luid
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT8506BK True wireless koptelefoons
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT8506BK True wireless koptelefoons
Liam1234
11/01/2023
United Kingdom
Onderdeel van promotie
Exquisite sound quality - A luxurious treat
These headphones really are a sumptuous treat for the ears. The sound quality is immensely beautiful to behold and well worth the money if you love your music. The battery life is really great. Comfort is superb, I've tried them around the house and at the gym so far. The noise cancelling is amazing at the gym so I no longer have to listen to inane conversation or annoying gym adverts between song on the gym radio. At home it is difficult to hear the rest of the family when I'm lost in the world which the headphones create. I would definitely recommend these to anyone who loves their music and would benefit from the impeccable noise cancelling abilities.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT8506BK True Wireless Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT8506BK True Wireless Headphones
harry
14/12/2022
United Kingdom
Onderdeel van promotie
Great battery life
These ear buds are larger then my old pair and took some get use to. Sound quality is very good Great battery life up to 8 hours or 32 hours with case Charging case is very good quality USB Type-C charger Good noise reduction/cancellation Easy to set up.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT8506BK True Wireless Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT8506BK True Wireless Headphones