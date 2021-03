27 h d'autonomie (ANC activée/désactivée)*

Que la fonction ANC soit activée ou non, vous bénéficiez de 27 heures d'autonomie et d'un son toujours net et détaillé. Une charge rapide de 15 minutes vous procure 5 heures d'autonomie supplémentaires. Une charge complète à l'aide du câble USB-C inclus prend 4 heures.