Hallo Keesp, Bedankt voor het delen van je ervaring met de Philips TAH9505BK-hoofdtelefoon. We zijn blij om te horen dat het motorgeluid tijdens je vluchten effectief werd onderdrukt – precies het soort prestatie waar we naar streven. Het spijt ons echter oprecht te vernemen dat het scharnier na relatief weinig gebruik is gebroken. Hoewel je product inmiddels buiten de garantieperiode valt, begrijpen we goed hoe teleurstellend het is wanneer een product niet voldoet aan de verwachtingen op het gebied van duurzaamheid. We hebben je feedback genoteerd en zullen deze doorgeven aan ons productontwikkelingsteam. Inzichten zoals die van jou zijn van groot belang om zowel het ontwerp als de betrouwbaarheid van toekomstige modellen te verbeteren. Mocht je hulp wensen bij het kiezen van een nieuwe hoofdtelefoon die aansluit bij je reisbehoeften, dan adviseren we je uiteraard graag over de beschikbare opties. Met vriendelijke groet,