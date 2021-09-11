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Niet meer leverbaar
TAH9505BK/00
Ruisonderdrukking Pro
Google Assistant geïntegreerd
Bluetooth multipoint
Aanraakbediening
Wanneer het nummer uw volledige aandacht verdient, kunt u met deze draadloze koptelefoon helemaal opgaan in de muziek. Eén externe microfoon en één interne microfoon filteren ruis van buitenaf eruit. Bedek de rechteroorschelp om de Bewustzijnsmodus te activeren en laat de wereld weer toe.
De ronde oorschelpen zorgen voor een stijlvolle look. De pasvorm voor over het oor zorgt voor een afdichting die extern geluid passief isoleert. Perfect afgestemde drivers van 40 mm zorgen voor een diep basgeluid, een uitgebalanceerd middenbereik en sprankelende hoge frequenties.
Verbeter het basgeluid. Verminder hoge tonen. Met de Philips Headphones-app hebt u de controle over de muziek waar u naar luistert. Pas het niveau zelf aan of kies een vooraf ingestelde geluidsstijl. U kunt ook met één tik schakelen tussen vooraf ingestelde ANC-modi.
2.4
van 5
18
Reviews & awards
MTW64
11/09/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Perfect voor je iPad en iPhone
Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.
Voordelen
Heerlijke en snelle bediening.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Jogi45
10/10/2022
Deutschland
Geverifieerde koper
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.
Voordelen
Gute Verarbeitung, Klang und Komfort
Nadelen
Kein aptx
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
20/06/2022
Suisse
Geverifieerde koper
Preis Leistung Top !!!
Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.
Voordelen
Langer Akku, kurze Ladezeit, super App
Nadelen
kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
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De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.