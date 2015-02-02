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Arrêté

Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

SHE3905GD/00

4.6
| (9) Avis | 100% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Noire
Noire
Or
Or
Basses riches
Écoutez de la musique et passez des appels téléphoniques avec un son de haute qualité. Les tubes ovales sont fournis avec 3 tailles d'embout, pour un maintien optimal et des basses profondes. Les coques métallisées sont épurées et élégantes. Le micro intégré et la fonction mains libres permettent de passer des appels téléphoniques facilement.
Voir tous les avantages

Un meilleur son pour la musique et les appels grâce au tube acoustique ovale

Basses riches

  • Or

Embouts en silicone doux en 3 tailles pour un confort optimal.

Embouts en silicone doux en 3 tailles pour un confort optimal.

Les embouts sont livrés en 3 tailles : petite, moyenne et grande - pour un ajustement parfait.

Micro intégré et contrôle qui permet de facilement basculer entre l'écoute musicale et les appels.

Micro intégré et contrôle qui permet de facilement basculer entre l'écoute musicale et les appels.

Le microphone intégré vous permet de passer facilement de l'écoute musicale à la prise d'appels téléphoniques, de sorte que vous restiez toujours en contact avec ce qui compte le plus pour vous.

Haut-parleurs compacts efficaces pour un son puissant et des basses profondes

Haut-parleurs compacts efficaces pour un son puissant et des basses profondes

Haut-parleurs compacts efficaces assurent un ajustement précis, une reproduction fidèle et des basses d'une grande richesse, pour votre plus grand plaisir d'écoute.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.6

sur 6

9

Avis

100%

recommandent ce produit

3
1

02/02/2015

Deutschland

Deutschland

Super Kopfhörer!

Ich war am Anfang skeptisch, ob diese Kopfhörer wirklich einen guten klang haben. Doch nachdem ich sie das erste mal gebraucht habe , war die anfängliche Skepsis weg. Man denkt zwar im ersten Moment wo der bass ist, aber wenn man den richtigen Equalizer hat merkt man ihn. Die Kopfhörer sind mir auch schon nass geworden. Nun kann man sagen das es reines glück war, oder die Kopfhörer wirklich etwa Wasser aushalten. nach kurzem föhnen war der Klang wieder vollständig vorhanden. Mein Fazit: Ich würde mir diese Kopfhörer jederzeit wieder kaufen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3905PP In ear headphones with mic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3905PP In ear headphones with mic

19/06/2014

Deutschland

Deutschland

SHE3905 ist ein super Produckt

Ich benutze den Phillips InEar-Kopfhörer seit April davon 6 Wochen Krankenhaus und Reha .Ich habe in der zeit sie fast jeden Tag in Gebrauch gehabt, und ich muss sagen das sie mir das leben etwas leichter gemacht haben. Super zum telefonieren sauberer klang , zum Musik oder Hörbücher einwandfrei, Sound ist einfach klasse. Zum Schluss noch der Sitz im Ohr, habe sie einfach manchmal vergessen wieder raus zu holen. :-)) das sagt woll alles

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3905WT InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3905WT InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

27/05/2014

Deutschland

Deutschland

Endlich einer, der passt

Durch die mitgelieferten Aufsätze findet man die optimale Passform. In Verbindung mit den ovalen Schallrohren ist ein perfekter Sitz im Ohr garantiert. Schön ist die große Markierung für rechts und links.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3905GD InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3905GD InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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