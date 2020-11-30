ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Photo d’un produit unique
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de l'emballage
  • Photo d’un produit unique
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de l'emballage

Arrêté

Casque Hi-Fi sans fil

SHC5100/10

3.5

| (90) Avis

Liberté de mouvement

Oubliez les câbles qui vous encombrent et découvrez le plaisir de bouger librement au son de votre musique. Avec sa conception légère et rechargeable, vous pouvez utiliser ce casque Philips SHC5100/10 sans compter.

Voir tous les avantages

Casque sans fil entièrement rechargeable

Liberté de mouvement

  • Circum-aural

Haut-parleur 32 mm pour un son de grande qualité

À la fois compacte et puissante, l'enceinte 32 mm diffuse un son sans distorsion quelle que soit la puissance d'entrée.

Arceau intérieur réglable

En général, les casques d'extérieur s'ajustent en faisant glisser un arceau réglable. Cette manœuvre, devant être effectuée à chaque utilisation, peut se révéler gênante. Profitez de votre musique aisément et rapidement grâce à ce casque avec arceau intérieur souple réglable. Celui-ci s'ajuste automatiquement à la forme et à la taille de votre tête.

Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 6

90

Avis

30/11/2020

France

France

Parfaitement compatible avec mon televiseur

Acheté il y a plus de deux ans , je m'en sers pour jouer au casque avec mon instrument de musique. Il est de plus compatible avec mon téléviseur. Il a une bonne autonomie. Ce sont les points que je recherchai.

Avantages

Léger et bonne autonomie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Date d'utilisation 2018-11-30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Date d'utilisation 2018-11-30

23/04/2013

France

France

Très simple et très satisfaisant

Je suis une grand-mère àgêe et souffrant de la maladie de Parkinson et j'ai pu très facilement et sans aide le mettre en route! Depuis il fonctionne très bien et me permet pendant mes insomnies de ne déranger personne tout en écoutant ma musique préférée.. Enfin son prix modique est â la portèe de tout le monde

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC5100 Wireless HiFi Headphone

17/07/2012

France

France

Excellent produit

La portée est excellente, quant à la facilité d'utilisation, elle est très facile.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.